У розслідуванні смерті Панеттьєрі з'явилися нові деталі: її бойфренд поспілкувався зі слідчими

У справі про смерть американської акторки Гейден Панеттьєрі з'явилися нові деталі. Її бойфренд Браян Гікерсон, який був поруч із нею в момент трагедії, поспілкувався з федеральними правоохоронцями США.

Вони розслідують обставини смерті акторки, зокрема можливе передозування. За даними TMZ, слідчі вже просунулися у справі.

Браян Гікерсон поспілкувався з представниками Управління боротьби з наркотиками США (DEA), яке бере участь у розслідуванні можливого передозування акторки.

Місцеві та федеральні слідчі вважають, що хтось міг продати Гейден наркотики, які спричинили її смерть. Саме пошук можливого продавця наразі є одним із головних напрямків розслідування.

При цьому Браяна Гікерсона наразі не називають підозрюваним у смерті акторки.

Як відомо, Гейден Панеттьєрі померла минулого місяця. Акторку знайшли непритомною в орендованому житлі, де вона перебувала разом із Браяном та його братом. Медики проводили серцево-легеневу реанімацію, але врятувати Гейден не вдалося. Під час розтину слідів травм на тілі акторки не виявили. Брат Браяна розповів, що саме він знайшов Гейден непритомною, поки той спав. Вони намагалися врятувати акторку за допомогою налоксону (Narcan) – препарату, який застосовують у разі передозування опіоїдами. Однак це не допомогло.

Додамо, що раніше федеральні агенти також провели обшук у будинку Гейден Панеттьєрі у Західній Каліфорнії.