П'яна бійка та крики про Панеттьєрі: скандального ексбойфренда акторки затримала поліція
Колишній коханий покійної голлівудської зірки Гейден Панеттьєрі знову опинився в центрі гучного скандалу. Браян Гікерсон влаштував серйозну сутичку в одному з барів Південної Кароліни, після чого його затримали правоохоронці.
Інцидент трапився пізно ввечері 12 вересня у закладі міста Грінвілл. Як повідомляє західне медіа TMZ, Браян разом зі своїм братом Заком кілька годин поспіль вживали алкогольні напої. Згодом чоловік підійшов до барної стійки, де вступив у словесну перепалку з іншими відвідувачами. Конфлікт швидко вийшов з-під контролю: очевидці стверджують, що Гікерсон навіть схопив барний стілець і жбурнув його.
Браян Гікерсон / фото TMZ
На місце події оперативно прибули поліцейські через повідомлення про напад. Правоохоронці вивели дебошира на вулицю та затримали. Саме в цей момент агресивний чоловік раптово почав кричати про загадкову смерть своєї дівчини, яка сталася менше ніж місяць тому.
Поліція оприлюднила цю інформацію, коли померла моя дівчина,
– вигукував Гікерсон під час спілкування з копами.
Браян Гікерсон / фото TMZ
Попри неадекватну поведінку, після з'ясування всіх обставин Браяна відпустили без висунення офіційних звинувачень. А от його брату Заку пощастило менше – його заарештували за порушення громадського порядку через гучну нецензурну лайку на адресу правоохоронців.
Нагадаємо, що 36-річна Гейден Панеттьєрі, яка в минулому була нареченою українського боксера Володимира Кличка, раптово пішла з життя 16 серпня. Саме Браян Гікерсон перебував поруч із нею в той фатальний день. Відомо, що він намагався врятувати акторку, ввівши їй антидот від наркотиків та роблячи серцево-легеневу реанімацію до приїзду швидкої.
Точна причина смерті зірки досі встановлюється, а до справи залучили Управління боротьби з наркотиками США. Варто додати, що стосунки Гейден та Браяна були вкрай токсичними: у 2021 році чоловіка засудили за домашнє насильство над нею.
Поліція перевіряє бойфренда Панеттьєрі. Браян Гікерсон поспілкувався зі слідчими, тож у розслідуванні смерті акторки з'явилися нові деталі.