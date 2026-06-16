"Голос країни" повертається після трьох років перерви: кастинг уже стартував

Телеканал 1+1 Україна оголосив про повернення талант-шоу "Голос країни". Прем'єра 14 сезону відбудеться вже восени.

Про це йдеться на сайті 1+1. Робота над новим сезоном "Голосу країни" вже триває.

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Кастинг на 14 сезон проєкту "Голос країни" стартував й триватиме до 31 серпня включно. Взяти участь можуть усі охочі віком від 16 років: сольні виконавці, дуети, тріо, квартети та музичні колективи.

Сьогодні талант має не просто дивувати, а промовляти. Тож цього року на головній музичній сцені країни проєкт збирає неймовірні голоси, самобутні таланти, історії яких відгукуються мільйонам. "Голос країни" традиційно кличе тих українців, голоси яких здатні живити, підтримувати та надихати, викликаючи гордість за своїх,

– повідомив телеканал 1+1.

Важливо! Взяти участь у "Голосі країни" можна, заповнивши анкету за посиланням.

Імена чотирьох зіркових тренерів оголосять пізніше. Проте творці "Голосу країни" обіцяють, що новий сезон буде однією з найочікуваніших телевізійних подій року.

Що потрібно знати про проєкт "Голос країни"?

Прем'єра "Голосу країни" відбулась у 2011 році на телеканалі 1+1. Це українська адаптація формату The Voice, який створив медіамагнат Джон де Мол у Нідерландах.

12 сезон проєкту призупинили через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проте згодом відновили. Фінал відбувся у прямому ефірі на станції київського метро Майдан Незалежності.

Зйомки європейського, 13 сезону, пройшли у Варшаві. Фінал мав благодійний характер, а перемогу здобув військовослужбовець Михайло Панчишин, який був у команді Артема Пивоварова.