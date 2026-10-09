Show24 Ексклюзиви про зірок Хтось у ЗСУ, хтось за кордоном: що сталося з зірками "Голосі країни"
9 жовтня, 06:30
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Хтось у ЗСУ, хтось за кордоном: що сталося з зірками "Голосі країни"

Людмила Онуфреїв

Перемога в "Голосі країни" завжди виглядає приблизно однаково: конфеті, сльози тренера, статуетка в руках і відчуття, що завтра Spotify уже сам зателефонує з пропозицією світового туру. Реальність, як водиться, трохи менш телевізійна.

Напередодні 14-го сезону "Голосу країни", який стартує 25 жовтня 2026 року, 24 Канал вирішив згадати всіх 13 переможців. Хтось досі збирає зали, хтось викладає вокал, хтось пішов служити, а декого після фінальних титрів довелося буквально розшукувати по соцмережах.

Іван Ганзера – 1 сезон


Іван Ганзера / Фото з Інстаграму

Перший переможець шоу не проміняв спокійне життя на нескінченні світські раути. Іван нині живе у Коростені, працює в місцевому Палаці культури, облаштував власну студію, записує музику та виступає для військових. 

Павло Табаков – 2 сезон


Павло Табаков / Фото з Інстагарму

Павло після перемоги продовжив сольну кар'єру, але останні роки принесли значно серйозніші випробування. Перед повномасштабним вторгненням співакові діагностували рак, він лікувався у Польщі, а після одужання повернувся до концертів і музики. У 2026 році Табаков знову активно виступає.

Анна Ходоровська – 3 сезон


Анна Ходоровська / Фото з Інстагарм

А ось тут сталося повне перезавантаження. Переможниця 2013 року тепер виступає як Anna Manie: замість телевізійного образу юної романтичної вокалістки – R&B, соул, авторські композиції та робота вокальним коучем. У 2026 році вона випустила трек love love love.

Ігор Грохоцький – 4 сезон


Ігор Грохоцький / Фото з Інстаграм

Колишній футболіст після перемоги у команді Святослава Вакарчука випускав авторські пісні та остаточно змінив футбольне поле на музику. Останнім часом у великих українських медіа про нього чути небагато; у 2024 році Грохоцький з'являвся в інтерв'ю українського телебачення в Канаді, де говорив про музику, футбол і свою кар'єру.

Антон Копитін – 5 сезон


Антон Копитін / Фото з Інстаграм

Антон після шоу гастролював, працював у музичних проєктах і був вокалістом "Танців з зірками". Після початку повномасштабної війни багатодітний батько разом із родиною виїхав до Сіетла у США, де продовжив займатися музикою.

Віталіна Мусієнко – 6 сезон


Віталіна Мусієнко / Фото з Інстаграму

Колись Святослав Вакарчук називав її голос таким, що народжується "раз на сто років". Після перемоги Віталіна не кинулася конвеєром випускати хіти, а згодом майже зникла з публічного простору. Після початку великої війни вона евакуювалася з Харкова; у соцмережах з'являлися фото з Італії та Таллінна, але новин про активну сценічну кар'єру останнім часом майже немає.

Олександр Клименко – 7 сезон


Олександр Клименко / Фото з Інстаграму

Олександр і до шоу був священником, тож після перемоги попкар'єру з дим-машинами та танцюристами будувати не побіг. Він продовжив священниче та місіонерське служіння. У лютому 2026 року Клименко, зокрема, зустрічався зі студентами Волинської духовної семінарії.

Олена Луцнко – 8 сезон


Олена Луцнко / Фото з Інстаграму

Олена виграла шоу у 20 років, отримала квартиру в Києві, але згодом зробила ставку не лише на власну сцену. У Білій Церкві вона відкрила вокальну студію, де навчає дітей і дорослих, та продовжує працювати з музикою.

Оксана Муха – 9 сезон


Оксана Муха / Фото з Інстаграм

Оксана прийшла на "Голос" уже досвідченою артисткою й після перемоги нікуди не зникла. У 2022 році співачка розповіла про боротьбу з онкологічним захворюванням, після лікування повернулася на сцену, а у 2026-му продовжує гастролювати з програмою "Ретро українського серця".

Роман Сасанчин – 10 сезон


Роман Сасанчин / Фото з Інстаграм

Роман умудрився виграти і "Голос. Діти", і дорослий "Голос країни" – талант-шоу для нього буквально стало сімейною традицією. Однак останнім часом він відійшов від великої сцени: працює сесійним музикантом у студії та створює музику для інших артистів. У 2026 році також стало відомо про його розлучення з дружиною Іванною.

Сергій Лазановський – 11 сезон


Сергій Лазановський / Фото з Інстагарм

Один із тих випадків, коли після фіналу кар'єра не закінчилася разом із конфеті. LAZANOVSKYI / RIDNYI гастролює Україною, бере участь у благодійних поїздках за кордон і паралельно викладає естрадний вокал в Університеті Короля Данила. Щоправда, у 2026 році артист відверто говорив і про творчу кризу.

Марія Квітка – 12 сезон


Марія Квітка / Фото з Інстаграм

Марія після перемоги зробила саме те, що від неї й чекали: не пішла співати стандартний поп, а ще глибше занурилася в український фольклор. У 2025 році вона випустила альбом "Розцвіт" із десятьма старовинними піснями, продовжує працювати як етнографка та художниця з костюмів. Крім того, Суспільне повідомляє, що від 2022 року Квітка служить у Силах оборони України.

Михайло Панчишин (Ptashkin) – 13 сезон


Михайло Панчишин (Ptashkin)  / Фото з Вікіпедія

Останній на сьогодні переможець має історію, яку сценаристам шоу навіть не довелося прикрашати. Панчишин воював, отримав контузію та частково втратив слух, а після повернення до музики виграв "Голос країни" з авторською піснею "Невідомий герой". Нині Ptashkin виступає, займається благодійністю та говорить про музику як один зі способів психологічної реабілітації ветеранів.

Раніше ми розповідали про те, де зараз переможці українських телешоу.

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