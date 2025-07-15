Провокативне телешоу, – відомий актор висловився про участь Цимбалюка в "Холостяку"

Тарас Цимбалюк, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", став головним героєм нового сезону шоу "Холостяк". Його колега, актор Григорій Бакланов, прокоментував участь чоловіка в шоу.

Він до того ж поділився своїми побажаннями для Цимбалюка. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання OBOZ.UA.

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Григорій Бакланов зазначив, що участь у реаліті для публічних людей часто має не лише приємні моменти, а й ризики.

Головне, щоб усе пройшло спокійно. Бо це телешоу, і до того ж доволі провокативне. Єдине, чого бажаю Тарасу, – щоб етап після шоу минув без зайвих потрясінь. Такі формати можуть як дати класний ривок, так і викликати хвилю негативу. І що найнеприємніше – це часто не залежить від самого героя, будь-хто може за тебе формувати сприйняття тебе. У соцмережах це, на жаль, звична історія,

– зазначив актор.

Що відомо про "Холостяк-14"

Глядачі зможуть подивитися реаліті вже цієї осені на телеканалі СТБ. Тарас Цимбалюк зізнався, що сподівається на проєкті знайти людину, яка змінить його життя.

Відомо, що зйомки нового сезону реаліті стартували 19 червня. Напередодні наша редакція писала про те, як пройшла перша вечірка "Холосятка-14".