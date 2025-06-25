30 годин без перерви: команда "Холостяка" відзняла першу вечірку і показала ексклюзивні кадри

На "Холостяку" відбулася перша вечірка нового сезону. Саме з цього моменту стартувала боротьба дівчат за серце головного героя – відомого актора Тараса Цимбалюка.

Команда реаліті вже поділилися першими атмосферними кадрами зі знімального майданчика. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку "Холостяка".

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Так, 19 червня офіційно розпочалися зйомки нового, 14-го сезону популярного реаліті-шоу. Вже через декілька днів глядачам показали перші фото з вечірки-знайомства, де головний герой зустрівся з усіма учасницями.

Тарас Цимбалюк у кадрі з'явився у класичному образі – білому піджаку, сорочці з чорним метеликом та темних штанах.

Організатори "Холостяка" зізналися, що перший знімальний день тривав 30 годин без перерви.

Перша вечірка – завжди хвилюючий момент для нас. 30 годин – найдовший знімальний етап проєкту, який одночасно став і романтичною пригодою, і найбільшим випробуванням. Перші "привіт", перші одкровення, перші "прощавай". І перша "хімія", яку ми ретельно фіксуємо, аби ви знов згадали, що з любов'ю можливо все,

– написала команда проєкту.

Що відомо про новий сезон "Холостяка"

У 14 сезоні головним героєм, як ми вже зазначали, став відомий український актор театру та кіно Тарас Цимбалюк. Глядачі добре знають його за ролями у серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кохання та полум'я", "Кава з кардамоном" та інших проєктах.

Для Тараса участь у реаліті стала новим викликом і досвідом. Артист зізнався, що з цікавістю погодився взяти участь у шоу та сподівається, що знайде людину, яка змінить його життя.

Мені приємно ще і в такому амплуа поєднатись з глядачами, котрі давно слідкують за моєю творчістю. І ще знаю, що для багатьох людей реаліті-шоу "Холостяк" – улюблений проєкт на телебаченні, тож буду намагатись зробити все, щоб ви й надалі лишались фанатами цієї програми,

– розповідав Тарас Цимбалюк.

Прем'єра нового сезону "Холостяка" запланована вже на осінь.