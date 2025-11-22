Учасниця "Холостяка" розлютила Цимбалюка та покинула проєкт до церемонії троянд

21 листопада вийшов 6 випуск реаліті-шоу "Холостяк". Проєкт покинула фотографиня з Одеси Юлія Коренюк. Дівчина розлютила Тараса Цимбалюка, через що розгорівся скандал.

У відеозверненні Коренюк сказала Цимбалюку, що сумує за сином, тому попросила головного героя відпустити її. Перед церемонією троянд Тарас вирішив поспілкуватися з Юлією, пише 24 Канал.

Тарас Цимбалюк заявив, що може посприяти тому, щоб Юлія змогла частіше спілкуватися з сином. Дівчина ж сказала, що в неї "немає сил і натхнення виходити на зв'язок", адже він неякісний.

Коренюк розповіла, що їздила на два місяці у відрядження, а сина залишала з його батьком. Проте зазначила, що могла зателефонувати хлопчику в будь-який час і "перебувала в контексті його життя".

Дівчатам дають телефони. Вона може взяти телефон і подзвонити сину, тому що тут же ми всі теж люди. У неї є можливість зв'язатися з сином, але вона її не використовує. У мене взагалі не в'яжеться, що її основна претензія до проєкту, до мене, що в неї забирають увесь час і вона не може спілкуватися з сином. Це була маніпуляція. Це здалось мені дуже підозрілим,

– сказав Цимбалюк.

Водночас Юлія зазначила, що це не єдина причина, чому вона хоче покинути проєкт. Фотографиня зізналась, що їй важко перебувати в таких умовах. Дівчина додала, що не бачать сенсу залишатись на "Холостяку", адже їхня історія з Тарасом не розвивається. Проте Тарас заявив, що вони багато спілкувались.

Я тобі скажу чесно і щиро. Я розумію, що не та жінка, яка зможе для тебе відкритись щиро тут на проєкті,

– поділилась Коренюк.

Цимбалюк не зрозумів, навіщо тоді було приходити на проєкт і витрачати час обох, а також час дівчат, які дійсно хочуть побудувати стосунки з актором.

Я взагалі був у шоці. Я так розумію, ці думки в неї сиділи з перших наших зустрічей. Просто вона думала, що за маскою це все зможе приховати і йти до своїх якихось абсолютно інших цілей. Я не знаю, що її цікавило. Новий медіапростір, все що завгодно, але не зустріч зі мною,

– заявив Тарас.

Тарас та Юлія під час розмови / Скриншот з інстаграму

Після розмови з Коренюк Цимбалюк прийшов на церемонію троянд до інших учасниць. Актор був обурений і розлючений через ситуацію, яка сталася з Юлією.

Я вам усім намагаюсь пояснити: я тут, щоб побудувати стосунки. Я кинув зйомки, я кинув важливий проєкт, щоб бути тут з вами,

– звернувся він до дівчат.

Тарас зізнався, що йому неприємно. Річ у тім, що учасниці вже не вперше шокують його своєю поведінкою. Раніше володарка титулу "Міс Україна 2023" Софія Шамія покинула проєкт за власним бажанням після скандалу з конкурентками, а модель Діана Зотова пішла, бо в неї залишились почуття до колишнього.

Я відмовився від проєкту на HBO не для того, щоб так проводити час тут, щоб мене просто розводили без кінця, крутили навколо пальця,

– наголосив актор.

Хто з дівчат залишився на проєкті?