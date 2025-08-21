Тарас Цимбалюк висловився про участь у 14 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Актор зізнався, що досвід зйомок у проєкті став для нього незабутнім.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Цимбалюка. Він також поділився фото зі зйомок, де позує у білій сорочці, світлому піджаку, чорних штанах, краватці-метелику і з трояндою у руках.

Тарас Цимбалюк розповів, що на проєкті "Холостяк" познайомився з "дуже яскравими й абсолютно полярними людьми".

Грані дівчат дивували, насторожували, притягували, відштовхували, захоплювали. Одним словом – викликали найрізноманітніші емоції,

– поділився він.

Актор згадав перші знімальні дні та зізнався, що тоді у нього було багато думок, сумнівів, вагань і упереджень. Через деякий час Цимбалюк почав забувати, що його побачення з учасницями знімає десяток камер.

Цей проєкт – і про пізнання себе. Задум реалізації реаліті трансформувався для мене у масу психологічних процесів. Часто створювались обставини, котрі мене виводили на дуже цікаві розмови наодинці з собою. Щодня коло пошуку відповіді на те чи інше ловило мене і змушувало аналізувати,

– зізнався актор.

Цимбалюк зазначив, що вже відчув на собі осуд соціуму, хоч "Холостяк" ще не вийшов на екрани. Він підкреслив, що "раніше ставився до людей добре, а зараз – взаємно".

Намагався показати вам себе справжнього. Як на те пішло, у моєму існуванні в кадрі дійсно великий відсоток щирості. Не очікував від себе – знову ж таки, точно не планував на всю країну розливатись в інтимних темах і довіряти вам ряд настільки контрастних своїх емоцій,

– підсумував Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк на зйомках проєкту "Холостяк" / Фото з інстаграму актора

Нагадаємо, що проєкт "Холостяк" з Тарасом Цимбалюком вийде на екрани цієї осені. Зйомки стартували у червні й вже доходять до фіналу.