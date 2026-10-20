"Вік не є перешкодою": Христина Горняк зізналася, чому пішла шукати кохання на "Холостяк-15"

Відома нотаріусиня та блогерка Христина Горняк стала однією з учасниць нового сезону романтичного реаліті "Холостяк", де дівчата борються за серце 38-річного баскетболіста В'ячеслава Кравцова.

Про справжні мотиви своєї несподіваної появи на телеекранах зірка мережі розповіла в ексклюзивному інтерв'ю для видання Liza. За словами інфлюенсерки, вона прагне надихнути інших жінок не боятися відкривати серце для нових почуттів, незалежно від цифри в паспорті чи минулого досвіду розлучень.

Вік не має бути перешкодою для кохання. У 40 років, як і в будь-якому іншому віці, ми можемо закохуватися, зустрічати свою людину й будувати стосунки. І неважливо, чи були ми раніше одружені, чи маємо досвід розлучення,

– поділилася думками Христина.

Блогерка додала, що для неї ця тема є дуже глибокою та особистою. Як приклад ідеальних стосунків вона наводить історію власної мами.

Моя мама приблизно у 40 років зустріла прекрасного чоловіка, вдруге вийшла заміж, і вони вже понад 25 років живуть душа в душу,

– розповіла Горняк.

Христина Горняк на першій вечірці "Холостяка" / Фото з її інстаграму

Варто зазначити, що у відеовізитівці для проєкту Христина Горняк також не оминула увагою своє минуле. Вона поділилася подробицями невдалого шлюбу з Володимиром Остапчуком.