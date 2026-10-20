"Вік не є перешкодою": Христина Горняк зізналася, чому пішла шукати кохання на "Холостяк-15"
Відома нотаріусиня та блогерка Христина Горняк стала однією з учасниць нового сезону романтичного реаліті "Холостяк", де дівчата борються за серце 38-річного баскетболіста В'ячеслава Кравцова.
Про справжні мотиви своєї несподіваної появи на телеекранах зірка мережі розповіла в ексклюзивному інтерв'ю для видання Liza. За словами інфлюенсерки, вона прагне надихнути інших жінок не боятися відкривати серце для нових почуттів, незалежно від цифри в паспорті чи минулого досвіду розлучень.
Вік не має бути перешкодою для кохання. У 40 років, як і в будь-якому іншому віці, ми можемо закохуватися, зустрічати свою людину й будувати стосунки. І неважливо, чи були ми раніше одружені, чи маємо досвід розлучення,
– поділилася думками Христина.
Блогерка додала, що для неї ця тема є дуже глибокою та особистою. Як приклад ідеальних стосунків вона наводить історію власної мами.
Моя мама приблизно у 40 років зустріла прекрасного чоловіка, вдруге вийшла заміж, і вони вже понад 25 років живуть душа в душу,
– розповіла Горняк.
Варто зазначити, що у відеовізитівці для проєкту Христина Горняк також не оминула увагою своє минуле. Вона поділилася подробицями невдалого шлюбу з Володимиром Остапчуком.