Куди зникла зірка 90-х Сестричка Віка і як вона змінилася: Соловій показала рідкісні кадри з США

Співачка Христина Соловій зустрілася в Лос-Анджелесі з іконою українського року 90-х Вікторією Врадій, відомою як Сестричка Віка.

В інстаграмі Соловій показала, який вигляд зірка має зараз. Кумирка мільйонів уже понад 30 років веде непублічне життя і взагалі не з'являється в медіа.

На свіжих фото Сестричку Віку складно впізнати: вона кардинально змінила образ. Замість звичної зачіски зірка тепер носить екстремально коротке світле волосся, а для зустрічі обрала яскравий лук – стильні жовті штани, майку, масивні окуляри та хустинку на шиї.

Отак львівська і дрогобицька мавки зустрілися якось на іншому кінці світу – аж у сонячному Лос-Анджелесі. В житті рідко трапляються люди, які, попри зовсім різний досвід, мають стільки спільного, як ми з Вікою,

– поділилася враженнями Соловій.

Знайомство двох зірок відбулося під час дослідження української музики 1990-х років, над яким зараз працює Христина. Щоб знайти контакти Сестрички Віки, їй довелося звернутися до Володимира Бебешка, який дав номер своєї першої дружини.

Після перемоги на першій "Червоній руті" у 1989 році та шаленого успіху Врадій емігрувала до США у 1993-му. За океаном вона залишила сцену, працювала у шпиталі, водила таксі та вела абсолютно непублічне життя без соцмереж.

Я хочу тут вам подякувати. За те, що зберегли наївність, за те, що довірили мені свою пісню-первістка і за нашу розмову,

– звернулася до старшої колеги співачка.

Наприкінці жовтня і сама Христина Соловій кардинально змінила імідж, примірявши зухвалу стрижку з ірокезом для анонсу нового каверу. Тоді прихильники одразу здогадалися, що це буде триб'ют творчості Сестрички Віки.