Григорій Решетнік терміново прилетів до Іспанії через настирливого залицяльника дружини: фото

Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина потрапила в кумедну історію під час відпочинку в Іспанії. На пляжі блогерку почав активно переслідувати настирливий іноземець, якого не зупиняли жодні відмови.

Разом із трьома синами Христина Решетнік проводить сонячну відпустку на морі. Проте спокійний сімейний релакс несподівано порушив незнайомий чоловік. Він вирішив за будь-яку ціну привернути увагу красивої українки та спробувати з нею познайомитися.

За словами блогерки, кавалер кілька разів підходив до неї на пляжі. Не допомогло навіть те, що подруга Христини іспанською мовою чітко пояснила незнайомцю: жінка заміжня та відпочиває разом із дітьми.

Мій кавалер на пляжі нікуди не зник. Уже тричі підходив, його бачили наші друзі - добре, що є подруга, яка іспанською пояснює, що ми тут з дітьми, сім'ями. Але його щось ця інформація не стримує - підійшов знову за номером, номеру не отримав, а тільки пояснення, що ми з дітьми і сім'ями - то попросив хоча б залишити свій телефон поруч і гаманець, щоб ми подивились, поки він пішов плавати,

– поділилася Христина в інстаграмі.

Христина Решетнік про залицяльника / колаж 24 Каналу

Така надмірна наполегливість незнайомця насторожила навіть синів блогерки. Хлопчик Діма почав серйозно хвилюватися, чому чужий чоловік так часто крутиться біля їхньої мами.

Діма переживає, чому він підходить так часто. Відчуваю, з такими історіями скоро наш татко приїде на розбірки,

– з гумором написала Христина.

Син Дмитро / фото з інстаграму

І жартівливі слова зіркової дружини виявилися пророчими! Вже незабаром у своїх сторіз Христина показала довгоочікувану зустріч в аеропорту. На курорт до родини несподівано прилетів сам Григорій Решетнік.

Побачив мої ранішні відео і одразу прилетів. Я знімаю його, а він мене – ото любов. Скучила неймовірно. Як все-таки мало треба жінці для щастя – просто обійняти коханого хоч ненадовго і тепер нехай весь світ зачекає,

– зворушливо підписала спільні кадри з чоловіком Христина.

Христина та Григорій Решетніки / колаж 24 Каналу

До речі, неможливо не помітити, що волосся Христини Решетнік стало темнішого кольору, але, як виявляється, це відбулося всупереч її волі.