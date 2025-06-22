Володимир Завадюк, MELOVIN, Зоя Мозгова та інші: найгучніші камінг-аути українських зірок

Українське суспільство за останні десятиліття зробило значний крок уперед у питаннях толерантності та прийняття різноманітності. Яскравим свідченням цього стали публічні камінг-аути відомих особистостей.

Серед них – співаки, журналісти, продюсери та інші зірки. Ці історії надихають тисячі українців жити відкрито і чесно, не боячись осуду чи дискримінації.

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Костянтин Гнатенко

Першопрохідцем у цьому контексті став Костянтин Гнатенко, відомий ведучий і журналіст. У далекому 1997 році він наважився на крок, який для багатьох здавався неможливим – відкрито заявив про свою гомосексуальність.

Анатолій Єрема

Наступним був продюсер Анатолій Єрема у 2008 році. Його історія особливо вражає, адже до усвідомлення своєї орієнтації Анатолій 12 років перебував у шлюбі з жінкою. У подружжя народилося двоє доньок та син. Згодом стало відомо, що Єрема зустрічається з Миколою Шестаковським, раніше пара часто публікувала спільні фото, проте останнім часом вони не надто афішують свої стосунки.

MELOVIN

Нова хвиля відкритості накрила український шоубізнес у 2020-х роках. Яскравим її представником став співак MELOVIN, який у 2021 році здійснив ефектний камінг-аут прямо на сцені фестивалю Atlas Weekend. Поцілувавши спочатку жінку, а потім чоловіка, артист оголосив про свою бісексуальність, викликавши бурхливу реакцію публіки та медіа.

Андрій Хветкевич

2022 рік запам'ятався камінг-аутом Андрія Хветкевича, учасника романтичного реаліті-шоу "Холостячка 2". Андрій не обмежився простим зізнанням – він одразу повідомив про заручини зі своїм обранцем, колумбійцем Феліпе. Їхнє весілля відбулося в травні 2023 року в Мексиці.

Олег Машуковський

Блогер на початку 2023 року відкрито розповів про свій досвід стосунків як із жінками, так і з чоловіками. Його історія набула романтичного продовження – у вересні того ж року Олег освідчився своєму бойфренду Данилу на вершині Говерли.

Володимир Завадюк

Особливо зворушливою стала історія продюсера Володимира Завадюка, який здійснив камінг-аут у квітні 2023 року. Повномасштабна війна змусила його переосмислити життєві цінності, і він вирішив більше не приховувати свою орієнтацію. Володимир зізнався, що після камінг-ауту відчув себе справді вільною людиною, а його стосунки з близькими, особливо з матір'ю, значно покращилися.

Ваня Рассел

Блогер у своєму відео про ЛГБТ-спільноту теж зробив особисте зізнання про власну гомосексуальність. Цей крок викликав хвилю підтримки серед його підписників.

Ваня Рассел здійснив камінг-аут: дивіться відео онлайн

Зоя Мозгова

Одним з нещодавніх став камінг-аут Зої, доньки відомої продюсерки Олени Мозгової та співака Олександра Пономарьова. У липні 2024 року дівчина представила світу свою обраницю Юлію, експертку у сфері SEO, яка виховує двох доньок-близнючок. Згодом стало відомо, що пара заручилася.

Камінг-аути українських знаменитостей не лише змінили їхні особисті життя, але й вплинули на суспільство загалом, сприяючи більшій толерантності та розумінню. Вони показали, що любов, щастя і самореалізація доступні кожному, незалежно від сексуальної орієнтації.