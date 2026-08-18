Не лише Джолі та принц Гаррі: які світові зірки не раз приїжджали в Україну

Нещодавно Україну з неанонсованим візитом відвідав американський актор Джессі Айзенберг, відомий за фільмами "Соціальна мережа" та "Ілюзія обману". Він приїхав разом із командою The Campfire Project, яка проводить гуманітарні та освітні місії для дітей, що постраждали від війни.

Втім, Айзенберг – далеко не перша світова знаменитість, яка приїхала в Україну під час повномасштабної війни. Деякі зірки побували тут не один раз і щоразу приїздили, щоб особисто побачити наслідки російської агресії та підтримати українців. Хто саме – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Анджеліна Джолі

Однією з найвідоміших голлівудських акторок, яка двічі приїжджала в Україну після початку повномасштабної війни, стала Анджеліна Джолі.

Перший візит відбувся навесні 2022 року. Тоді акторка побувала у Львові, де зустрілася з дітьми, які постраждали внаслідок російського ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську.

Анджеліна Джолі у Львові / Фото з телеграму Сергія Лещенка

Вона також поспілкувалася з волонтерами, відвідала школу-інтернат та побувала на Головному залізничному вокзалі Львова, куди прибували евакуаційні потяги з Покровська. Під час тієї ж поїздки Джолі відвідала Борислав і навчально-реабілітаційний центр "Гармонія".

Вдруге акторка приїхала до України у листопаді 2025 року. Вона побувала у Херсоні та Миколаєві, де спілкувалася з місцевими жителями, медиками й волонтерами. Також Джолі зустрілася з українськими прикордонниками, а ще її помітили в Тернополі.

Анджеліна Джолі зустрілась з прикордонниками в Україні / Фото ДПСУ

Цього разу знаменитість приїхала разом із благодійною організацією Legacy of War Foundation. ЗМІ повідомляли, що акторка не попереджала український уряд про свій візит і перетнула кордон пішки.

Після візиту Джолі розповіла про розмови з українцями та їхній емоційний стан. Це було боляче, але водночас надзвичайно надихаюче бачити. Багато людей говорили зі мною про психологічний тягар постійної загрози – і про ще глибший страх бути забутими світом,

– прокоментувала акторка у своєму інстаграмі.

Принц Гаррі

Ще одним відомим іноземним гостем України став принц Гаррі. Лише у 2025 році герцог Сассекський двічі приїжджав до країни, а у квітні 2026 року здійснив ще один неанонсований візит.

Під час першої поїздки у квітні 2025 року Гаррі побував у львівському реабілітаційному центрі Superhumans. Там він поспілкувався з працівниками та пацієнтами, які проходять відновлення після травм.

У вересні того ж року принц знову приїхав в Україну. У Києві він представляв нові ініціативи для підтримки реабілітації українських військових, які дістали поранення на фронті.

Герцог Сассекський зустрівся з ветеранами у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, відвідав Майдан Незалежності та провів зустріч із прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко. Також він побачив наслідки російських ракетних атак.

Принц Гаррі у Києві / Фото Центру протидії дезінформації, з телеграму Юлії Свириденко та КМВА

У квітні 2026 року Гаррі втретє приїхав до України. У Києві він виступив на безпековій конференції та ознайомився з роботою благодійної організації The HALO Trust, яка займається розмінуванням. Важливим символічним моментом стало те, що свого часу діяльність The HALO Trust підтримувала мати Гаррі, принцеса Діана.

Принц Гаррі у Києві у 2026 році / Фото Суспільне

Під час поїздки принц зустрівся з керівником Офісу Президента Кирилом Будановим, колишньою прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, ветераном Олександром Тереном та парамедикинею Юлією Паєвською, відомою як "Тайра".

Він також зустрівся з представниками свого фонду "Ігри нескорених". Окремо Гаррі побував у Бучі, де вшанував пам'ять людей, які загинули через російську окупацію. На Київщині він також пройшовся розмінованими лісами.

Принц Гаррі в Бучі / Фото з фейсбуку Анатолія Федорука

А ще відомо, що суддя кулінарного талант-шоу "МастерШеф", шеф-кухар Володимир Ярославський приготував вечерю для принца Гаррі, який перебуває в Києві. Він, зокрема, скуштував борщ – страву, яку любила його матір, принцеса Діана.



Володимир Ярославський та принц Гаррі / Фото з інстаграму шеф-кухаря

Принцеса Анна

Україну відвідувала й сестра короля Чарльза III – принцеса Анна. 30 вересня 2025 року вона приїхала до Києва на прохання Міністерства закордонних справ України. Під час візиту принцеса зустрілася з Володимиром та Оленою Зеленськими, вшанувала пам'ять загиблих дітей, відвідала Центр захисту прав дитини, а також поспілкувалася з українськими ветеранами, поліціянтами та військовослужбовцями.

Володимир Зеленський та принцеса Анна / Фото Getty images

Олена Зеленська та принцеса Анна / Фото Getty images

Для Анни ця поїздка стала першою після відновлення незалежності України. Водночас вона вже бувала в Києві за радянських часів. У 1973 році принцеса приїхала до столиці разом із батьком, принцом Філіпом, та тодішнім коханим Марком Філіпсом для участі у змаганнях. У 1990 році Анна відвідала Київ як гостя радянського уряду під час офіційної поїздки до СРСР.

Принцеса Анна виступила на ЧЄ-1973 у Києві / Колаж 24 Канал / Getty Images

До списку знаменитостей, які поверталися в Київ, належать і переможці Євробачення-2024 зі Швейцарії Nemo. У жовтні 2025 року артист дали свій перший сольний концерт у київському клубі Atlas.

Nemo вперше приїхали до Києва / Фото з інстаграм-сторінки артистів

Уже у квітні 2026 року Nemo знову приїхали до столиці – цього разу як спеціальні гості сольного концерту Jerry Heil у Палаці спорту. Разом з українською співачкою Nemo виконали пісню Назарія Яремчука "Запроси мене у свої сни".

Шон Пенн

Американський актор і режисер Шон Пенн від початку повномасштабного вторгнення послідовно підтримує Україну. Він неодноразово приїжджав до Києва та інших регіонів, зустрічався з Володимиром Зеленським і військовими, а також заснував благодійну організацію Community Organized Relief Effort (CORE) для допомоги українцям. Актор навіть отримав від президента України орден "За заслуги" III ступеня.

Шон Пенн і Володимир Зеленський / Фото ОП

Шон Пенн також став співавтором документального фільму "Суперсила" про повномасштабну війну Росії проти України. Крім того, він зіграв у кіноальманасі "Війна очима тварин" – за роль у новелі "Орел" Пенн отримав символічний гонорар у 1 долар.

Нещодавно стало відомо, що актор також зіграє разом з Едрієном Броуді у стрічці Дага Лаймана "Острів Зміїний" про українських водолазів і диверсію на газопроводах "Північний потік".

На підтримку України Пенн також зробив татуювання із зображенням українського тризуба на зап'ястку.

Шон Пенн / Колаж Show 24, фото з фейсбуку Сергія Лещенка

Навіть у день вручення Оскара Шон Пенн обрав Україну. 16 березня 2026 року актор отримав нагороду на 98-й церемонії премії, але пропустив сам захід у Лос-Анджелесі. Тоді стало відомо, що замість церемонії він вирушив до України з неанонсованим візитом.

Лієв Шрайбер

Американський актор Лієв Шрайбер, відомий за фільмами "Люди Х", також неодноразово приїжджав в Україну після початку повномасштабної війни. У квітні 2022 року він приїхав до Львова та став волонтером.

Пізніше того ж року Шрайбер побував у Києві, а також відвідав Бородянку на Київщині, яка сильно постраждала під час російської окупації. Там він на власні очі побачив наслідки російських атак. У столиці актор зустрівся з Володимиром Зеленським. Під час тієї поїздки Шрайбера супроводжував Андрій Шевченко. Обидва є амбасадорами української фандрейзингової платформи UNITED24.

Андрій Шевченко, Володимир Зеленський та Лієв Шрайбер / Фото з інстаграму актора

Тим часом відомий репер Каньє Вест зібрався до Росії з концертами.