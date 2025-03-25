Колишня дружина Ігоря Білозіра розкрила, кому насправді належать авторські права на його пісні

Перша дружина композитора Ігоря Білозіра розповіла про власника його пісень. Виявляється, що авторські права на музичну спадщину артиста належать конкретній людині.

Про це розповіла Оксана Білозір напередодні 70-річчя композитора. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Главком".

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Оксана Білозір розповіла, що єдиним законним спадкоємцем творчої спадщини Білозіра є його рідний син Андрій. Утім, за її словами, артисти досі нехтують необхідністю отримання офіційного дозволу на виконання композицій.

У Ігоря Білозіра є один-єдиний спадкоємець – це його рідний син. І до нього артисти не звертаються, поки що самовільно виконують. Легше ж просто заспівати, ніж у когось питати. Тому коли ми почнемо виконувати юридичні норми, тоді у всіх будуть прекрасні стосунки, і ми будемо разом творити спільну справу,

– зазначила Оксана Білозір.

Для довідки! Майбутній народний артист Ігор Білозір з'явився на світ 24 березня 1955 року у Львові. Він очолював всесвітньо відомий вокально-інструментальний ансамбль "Ватра", ставши його четвертим і найвідомішим керівником. Доля музиканта обірвалася за драматичних обставин. 8 травня 2000 року у львівській "Цісарській каві" Білозір з друзями співав українських пісень, зокрема композицію "Перший сніг". Через конфлікт з іншою компанією, яка слухала російський шансон, двоє чоловіків – Дмитро Воронов і Юрій Калінін – жорстоко побили 45-річного композитора. Попри 20-денну боротьбу лікарів за його життя, 28 травня Білозір помер. Його поховали на Личаківському цвинтарі у Львові.

Нещодавно пісня, за яку загинув музикант, несподівано опинилася в трендах тіктоку. Раніше ми вже писали про те, за яку пісню Ігоря Білозіра вбили у Львові.