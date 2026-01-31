Блогер Ігор Пустовіт розсекретив стать третьої дитини

Український блогер Ігор Пустовіт та його дружина Вікторія готуються до народження дитини. Пара влаштувала гендер-паті, щоб дізнатися стать малюка.

Подружжя не стало тримати інтригу. Ігор та Вікторія Пустовіт опублікували зворушливий ролик на своїх сторінках в інстаграмі.

До слова Ексчоловік Джей Ло Марк Ентоні ввосьме стане батьком

Пара влаштувала особливий гендер-паті. Вони позували на подвір'ї на тлі стенда з написом "Oh baby". В один момент позаду майбутніх батьків почав розвіюватися рожевий дим. Це означає, що в Пустовітів народиться дівчинка.

Ігор та Вікторія Пустовіти дізналися стать дитини: відео

Для Ігоря Пустовіта це буде третя дитина. З 2015 до 2021 він перебував у шлюбі з блогеркою Сашею Бо, у них народилося двоє синів – Данило та Євген. Для Вікторії це буде первісток.

Додамо, це не єдина українська сім'я, що готується до народження дитини. Днями стать малюка дізналась переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь та її чоловік Іван. У них також народиться донечка – про це Інна повідомила в інстаграмі.

Що відомо про стосунки Ігоря й Вікторії Пустовітів?