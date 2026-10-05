Мінус 27 кілограмів: переможниця "Холостяка" Інна Бєлєнь вразила своїм виглядом після пологів

Переможниця 13-го сезону шоу "Холостяк" та блогерка Інна Бєлєнь здивувала мережу результатами свого схуднення. За п'ять місяців після народження доньки дівчина позбулася майже третини своєї ваги завдяки комплексному підходу до здоров'я та контролю харчування.

Наприкінці квітня 2026 року Інна народила доньку Кіру. Під час вагітності блогерка набрала 30 кілограмів. Проте менш ніж за пів року їй вдалося феноменально схуднути. Дівчина показала фотографії "до" та "після", де порівняла свою фігуру у 87 та 60 кілограмів.

За вагітність набрала 30 кг (і ні, не їла, як не у себе). Перше фото 27 квітня – 87 кг. Друге фото 29 вересня – 60 кг. Схудла на 27 кг, залишилося 3 кг,

– зізналася Бєлєнь.

Інна Бєлєнь до та після схуднення / фото з тредсу

За словами Інни, вона не виснажувала організм жорсткими обмеженнями. Після пологів блогерка почала стежити за калоріями, пити багато води та контролювати наявність білка в раціоні. Вона комплексно підійшла до відновлення: спершу привела до ладу гормони, закрила дефіцити, а вже потім додала масажі та легкі фізичні навантаження.

Мій підхід зараз – без крайнощів і без "з понеділка нове життя". Просто вчуся краще розуміти свій раціон, не забороняти собі і смачне й поступово повертатися у форму,

– пояснила зірка.

Блогерка звернулася до майбутніх мам із порадою не заганяти себе в рамки через вагу під час вагітності, а просто насолоджуватися цим станом.

Нагадаємо, що після завершення "Холостяка 13" Інна Бєлєнь розійшлася з головним героєм Олександром Тереном. Згодом вона почала стосунки зі своїм давнім шкільним знайомим Іваном Яловенком. У лютому 2026 року пара офіційно одружилася, а невдовзі у них народилася донька. Нещодавно блогерка зізналася, що готова наважитися і на другу дитину.

А тим часом вже скоро вийде новий сезон Холостяк-15. Одніє з учасниць стала Христина Горняк, яка під час зйомок назвала шлюб з Остапчуком "страшним періодом".