Іраклі Макацарія вперше за тривалий час показав сина, який помітно підріс: рідкісні кадри

Тривалий час Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа не показували публіці своїх дітей. А проте, останнім часом все частіше діляться світлинами сина.

2 червня Георгію виповнилось 2 роки. З цієї нагоди зірковий татусь вирішив поділитися рідкісними кадрами малюка. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Іраклі.

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Так, Макацарія виставив відео, де Георгій танцює та дуркує. Крім того, він поділився стильним фото хлопчика, де той позує в традиційному шотландському вбранні. Малюк одягнений в білу сорочку, чорний жилет і яскраву картату спідницю-кілт червоного кольору. На голові – берет, а в руці – пляшечку з напоєм.

Син Іраклі Макацарії / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про дітей Іраклі Макацарії

Георгій – перший син учасника "Холостяка 6" та його дружини Лізи Чічуа. Малюк народився в червні 2023 року. Як відомо, бізнесмен навіть був присутній на пологах з дружиною.

Вже в січні 2025 року сім'я поповнилася – народилась дівчинка Ніна. Щоправда, обличчя донечки Іраклі та Ліза поки приховують.