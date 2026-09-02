Іраклі Макацарія зачарував сімейними фото з відпочинку в Туреччині

41-річний грузинський бізнесмен і колишній герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія замилував сімейними кадрами з відпочинку в Туреччині.

Разом із 24-річною дружиною Лізою Чічуа він влаштував фотосесію зі старшим сином Георгієм. Світлинами пара поділилася в інстаграмі.

Подружжя разом із 3-річним хлопчиком вирушило до Белека – курортного міста неподалік Анталії. Під час відпочинку вони зробили кілька спільних світлин, на яких позували у стильних образах у пастельних відтінках. Ліза для сімейної фотосесії обрала легку сукню, а Іраклі – світле поло та штани. Їхній син Георгій був одягнений у футболку та бежеві картаті шорти.

Завжди вдячна за такі моменти,

– написала Ліза під серією кадрів.

До цього Іраклі, Ліза та Георгій вже встигли насолодитися відпочинком на яхті.

До речі, цього літа пара відзначила одразу дві важливі дати – шість років від початку стосунків і четверту річницю шлюбу. За цей час родина значно збільшилася: Іраклі та Ліза виховують трьох дітей. Їхній первісток Георгій народився у червні 2023 року. У січні 2025-го в подружжя народилася донька Ніна, а на початку червня цього року Іраклі та Ліза стали батьками втретє – у них з'явилася ще одна дівчинка, яку назвали Кето.

Водночас невідомо, чи поїхали молодші доньки подружжя разом із батьками до Туреччини. Іраклі та Ліза поки не показували їх на відпочинку, тому залишається лише здогадуватися, чи були дівчатка разом із родиною.

До речі, нещодавно Іраклі Макацарія вперше опублікував фото, на якому позував разом із дружиною та усіма трьома дітьми.