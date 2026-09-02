Вместе со своей 24-летней женой Лизой Чичуа он устроил фотосессию со старшим сыном Георгием. Фотографиями пара поделилась в инстаграме.

Супруги вместе с 3-летним мальчиком отправились в Белек – курортный город недалеко от Анталии. Во время отдыха они сделали несколько совместных снимков, на которых позировали в стильных нарядах пастельных оттенков. Лиза для семейной фотосессии выбрала легкое платье, а Иракли – светлую рубашку-поло и брюки. Их сын Георгий был одет в футболку и бежевые клетчатые шорты.

Всегда благодарна за такие моменты,

– написала Лиза под серией снимков.

До этого Иракли, Лиза и Георгий уже успели насладиться отдыхом на яхте.

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Кстати, этим летом пара отметила сразу две важные даты – шесть лет с начала отношений и четвертую годовщину брака. За это время семья значительно увеличилась: Иракли и Лиза воспитывают троих детей. Их первенец Георгий родился в июне 2023 года. В январе 2025 года у супругов родилась дочь Нина, а в начале июня этого года Иракли и Лиза стали родителями в третий раз – у них появилась еще одна девочка, которую назвали Кето.

В то же время неизвестно, поехали ли младшие дочери супругов вместе с родителями в Турцию. Иракли и Лиза пока не показывали их на отдыхе, поэтому остается только догадываться, были ли девочки вместе с семьей.

Кстати, недавно Иракли Макацария впервые опубликовал фото, на котором позировал вместе с женой и всеми тремя детьми.