Ірина Федишин чекає на третю дитину: співачка зворушила чуттєвим відео

Українська співачка Ірина Федишин і Віталій Човник стануть багатодітними батьками. Артистка вагітна третьою дитиною.

Зірка кілька днів підігрівала інтерес до особистого життя і врешті перестала робити таємницею майбутнє поповнення. Про це співачка заявила красивим та чуттєвим відео в інстаграмі, в якому показала округлий животик.

Час відкрити наш секрет… Скоро наша сімʼя стане більшою. Не віриться, що я проживаю такі особливі й щасливі моменти вже втретє у своєму житті,

– оголосила Ірина Федишин.

Ірина Федишин просто сяяла у знаковому для неї ролику. Артистка одягнула ніжну мереживну довгу сукню з кокетливим вирізом, а на плечах несла великий букет білих троянд. Повернувшись, співачка показала ледь округлий животик, який підтримувала рукою. Увесь цей час із її обличчя не сходила щира посмішка.

Тим часом Соломія Вітвіцька готується до найголовнішої зустрічі в житті – появи на світ первістка. Ведуча розповіла про емоції, які її переповнюють.