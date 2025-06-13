"Гумор перестає бути гострим": Ірина Сопонару висловилася про скандали "Кварталу 95"

Під час повномасштабного вторгнення студія "Квартал 95" чимало разів потрапляла у скандали через недоречні жарти. Суспільство, зокрема, обурили номери про начальника ТЦК та про переселенку зі Скадовська.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній акторка Ірина Сопонору висловилася про гумор "Кварталу 95", пише Show 24. Також вона відреагувала на критику номера про начальника ТЦК, в якому брала участь.

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Ірина Сопонару розповіла, що команда студії "Квартал 95" почала більше редагувати матеріали. Акторка зізналась, що раніше могла легковажно ставитися до жартів, але тепер думає про те, що когось вони можуть образити.

З іншого боку мене дуже засмучує, що гумор піддається такій цензурі, тому що гумор перестає бути гострим. Колись "Квартал" за це дуже цінували, тому що вони дозволяли собі дуже гостро жартувати. Це була така сатира на сьогодення. Коміків зараз наче лишають зубів. Вони не можуть так цапнути смішно,

– висловилася Ірина Сопонару.

За словами Сопонару, коли вони жартують, то звертають увагу на певні "вади суспільства". Ірина наголосила, що коміки не ставлять за мету когось образити. Водночас акторка зазначила, що неможливо проаналізувати думку кожного, тому завжди знайдуться люди, які образяться.

Інтерв'ю з Іриною Сопонару: дивіться відео онлайн

Ірина Сопонару про номер з начальником ТЦК

У 2024 році студія "Квартал 95" потрапила у скандал через номер про начальника Рівненського ТЦК. Акторів, зокрема, розкритикували через те, що вони були одягнені у військову форму.

Трошки я не погоджуюся з цією претензією, тому що ТЦК носять військову форму. Якби вони носили іншу форму, ми б вдягнули іншу форму. Тому, мені здається, ця претензія дивна. Можливо, слід було придумати для ТЦК якусь особливу форму, щоб одразу було зрозуміло, хто перед тобою. Тоді б не було цього конфлікту,

– зазначила Солонару.

Ірина Сопонару додала, що актори зробили пародію на реальний випадок. Йдеться про ексначальника Рівненського ТЦК Олександра Ярмошевича, який потрапив у скандал, коли у мережі з'явилося відео, де він на робочому місці цілується з різними жінками.

"Ми стараємось бути більш чутливими до можливих тригерних тем, щоб нікого не образити. Тому що наша мета в першу чергу – благодійна. Оскільки тільки за період, коли "Квартал" повернувся в Палац "Україна", було зібрано 2,5 мільйона для армії. По-друге, це розважальна мета", – пояснила акторка.