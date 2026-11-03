Просто під час концерту: у Львові раптово померла солістка тріо "Крайня хата" Іванна Ткачик

2 листопада під час ювілейного концерту саксофоніста Олега Баланка у Будинку офіцерів у Львові раптово померла 60-річна Іванна Ткачик – солістка відомого жіночого тріо "Крайня хата".

Артистка прийшла на концерт як глядачка. Попри зусилля очевидців і медиків, врятувати її не вдалося. Трагедія сталася на початку виступу, передає 24 Канал.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли виданню ZAXID.NET, що до приїзду швидкої допомоги очевидці розпочали реанімаційні заходи та скористалися автоматичним зовнішнім дефібрилятором. Згодом до них долучилися медики. Понад пів години вони намагалися реанімувати жінку, однак врятувати її не вдалося. За інформацією медиків, Іванна Ткачик мала проблеми із серцем, зокрема страждала на аритмію та приймала відповідні препарати.

Солістка "Крайньої хати" Любов Фітьо, яка того вечора сиділа поруч з Іванною, розповіла журналістці "Високого Замку", що до початку концерту колега почувалася добре, жартувала та фотографувалася з іншими учасницями колективу. Попри проблеми із серцем, вона ніколи не скаржилася на самопочуття. За словами Любові, перші тривожні ознаки помітили вже після початку виступу. Коли на сцену вийшов Олег Баланко, а в залі згасло світло, сестра Любові звернула її увагу на те, що Іванна дивно хрипить.

Бачу, Іванка задихається. Я закричала, щоб увімкнули світло. Її поклали на підлогу, троє лікарів намагалися повернути її до життя. У неї то з’являвся пульс, то пропадав. Ми стояли під стіною і молилися. Вірили, що зможемо її відбити від темних сил,

– пригадала артистка.

На місце приїхала швидка допомога, а згодом прибіг і чоловік Іванни. Однак врятувати жінку не вдалося.

Своїми переживаннями через втрату колеги поділився й Олег Баланко. У фейсбуці саксофоніст зізнався, що не може оговтатися від того, що сталося під час його концерту.

Мені важко схарактеризувати свій душевний стан: розпач, безвихідь, непоправність втрати. Музична спільнота втратила прекрасну артистку, чудового організатора, чарівну жінку Іванну Ткачик. Дійсно раптова смерть на моєму концерті. Бог забрав її на концерті. Хай з Богом спочиває,

– написав музикант.

Померла Іванна Ткачик / Фото з фейсбук-сторінки Олега Баланко

Що відомо про Іванну Ткачик і чи продовжить існування тріо "Крайня хата"

Іванна Ткачик була не лише солісткою "Крайньої хати", а й адміністраторкою Львівської національної філармонії. Понад 35 років вона присвятила творчій діяльності у складі колективу.

Жіноче вокальне тріо "Крайня хата" заснували у Львові в 1990 році. Воно здобуло популярність завдяки виконанню українських народних пісень, а також естрадних і авторських композицій на вірші відомих поетів.

Після смерті Іванни Ткачик у колективі залишилося двоє учасниць. Любов Фітьо розповіла, що вони з колегою не планують шукати нову солістку. За її словами, ще після концерту з нагоди 35-річчя тріо учасниці домовилися взяти творчу паузу. Виступ отримав багато схвальних відгуків, тож вони вирішили завершити цей етап спільної роботи на хорошій ноті.