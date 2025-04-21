Пішла з життя заслужена артистка України Ізабелла Павлова-Рушковська

Померла заслужена артистка України, акторка Ізабелла Павлова-Рушковська. Вона виступала в Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки.

Ізабелли Павлової-Рушковської не стало на 97-му році життя. Про це повідомив театр імені Лесі Українки у фейсбуці, пише Show 24.

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Вона володіла унікальним даром: уміла створити точний сценічний малюнок, глибоко й достовірно передавати характери своїх героїв, блискуче працювала як у класичних, так і в сучасних постановках. Навіть у невеликій ролі завжди залишала по собі яскраві враження і захоплення публіки,

– поділились у театрі.

Ізабелла Павлова-Рушковська була дружиною Миколи Рушковського – актора, педагога та народного артиста України.

Їхніх творчий та життєвий союз був прикладом справжнього партнерства і любові до театру,

– йдеться у дописі.

Попрощалися з акторкою сьогодні, 21 квітня, на Байковому кладовищі в крематорії.

У театрі імені Лесі Українки повідомили про смерть Ізабелли Павлової-Рушковської

Реакція мережі

"Нехай світ прекрасних Миколи Миколайовича та Ізабелли Іллівни сяє вічно для кожного, хто любив їх та буде виходити на сцену, якій вони присвятили своє життя".

"Забрав Микола Миколайович до свого ювілею. Світла пам'ять Ізабеллі Іллівні. Співчуття Андрію та близьким".

"Царство небесне вам, Ізабелло Іллівно. Світла, добра, розумна, талановита. Дякую долі, що подарувала спілкування з вами".

"Світла пам'ять прекрасній актрисі… Вона вміла зігріти теплом своєї душі".

Раніше ми повідомляли, що померла акторка Таїсія Литвиненко.