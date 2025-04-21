Пішла з життя заслужена артистка України Ізабелла Павлова-Рушковська
- Померла заслужена артистка України Ізабелла Павлова-Рушковська; вона виступала в Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки.
- Попрощалися з акторкою 21 квітня на Байковому кладовищі в крематорії.
Померла заслужена артистка України, акторка Ізабелла Павлова-Рушковська. Вона виступала в Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки.
Ізабелли Павлової-Рушковської не стало на 97-му році життя. Про це повідомив театр імені Лесі Українки у фейсбуці, пише Show 24.
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Вона володіла унікальним даром: уміла створити точний сценічний малюнок, глибоко й достовірно передавати характери своїх героїв, блискуче працювала як у класичних, так і в сучасних постановках. Навіть у невеликій ролі завжди залишала по собі яскраві враження і захоплення публіки,
– поділились у театрі.
Ізабелла Павлова-Рушковська була дружиною Миколи Рушковського – актора, педагога та народного артиста України.
Їхніх творчий та життєвий союз був прикладом справжнього партнерства і любові до театру,
– йдеться у дописі.
Попрощалися з акторкою сьогодні, 21 квітня, на Байковому кладовищі в крематорії.
Реакція мережі
- "Нехай світ прекрасних Миколи Миколайовича та Ізабелли Іллівни сяє вічно для кожного, хто любив їх та буде виходити на сцену, якій вони присвятили своє життя".
- "Забрав Микола Миколайович до свого ювілею. Світла пам'ять Ізабеллі Іллівні. Співчуття Андрію та близьким".
- "Царство небесне вам, Ізабелло Іллівно. Світла, добра, розумна, талановита. Дякую долі, що подарувала спілкування з вами".
- "Світла пам'ять прекрасній актрисі… Вона вміла зігріти теплом своєї душі".
Раніше ми повідомляли, що померла акторка Таїсія Литвиненко.