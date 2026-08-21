"Не боюся бути вразливою": Jamala вирушає у великий тур Україною з новим альбомом

Восени Jamala вирушає у масштабний всеукраїнський тур "Рух мій", присвячений її однойменному альбому. Від 2 вересня до 16 жовтня співачка дасть 19 концертів у 18 містах України, представивши нову концертну програму та наживо виконавши знакові пісні.

Тур стане логічним продовженням історії альбому "Рух мій", як повідомили організатори KIWIWAY concert agency. Це дуже особисте висловлювання зірки про внутрішню силу, постійні зміни та здатність рухатися вперед навіть у наші надскладні часи.

Щоб відчути атмосферу майбутніх виступів, можна переглянути відеоанонс від співачки. На глядачів чекають винятково живе потужне звучання та щирий контакт з артисткою.

Рух – це стан життя. Тур "Рух мій" – це пісні, в яких я не боюся бути з вами ще більш відвертою, вразливою чи різкою. Чекаю на вас,

— запрошує Jamala.

У треклісті концертів прозвучать не лише свіжі композиції з нового альбому "Рух мій", а й легендарні "1944", "Крила", "Шлях додому", "Заплуталась" та "Smile". Творчість артистки унікально поєднує соул, джаз, електроніку та кримськотатарські мотиви, що робить кожен її виступ справжнім мистецьким перформансом.

Який графік концертів та де купити квитки

02.09 – Івано-Франківськ

– Івано-Франківськ 03.09 – Чернівці

– Чернівці 05.09 – Ужгород

– Ужгород 06.09 – Львів

– Львів 11.09 – Рівне

– Рівне 12.09 – Луцьк

– Луцьк 13.09 – Тернопіль

– Тернопіль 17.09 – Житомир

– Житомир 18.09 – Вінниця

– Вінниця 19.09 – Хмельницький

– Хмельницький 20.09 – Біла Церква

– Біла Церква 25.09 – Полтава

– Полтава 26.09 – Дніпро

– Дніпро 27.09 – Черкаси

– Черкаси 08.10 – Кропивницький

– Кропивницький 09.10 – Кривий Ріг

– Кривий Ріг 10.10 – Одеса

– Одеса 11.10 – Миколаїв

– Миколаїв 16.10 – Київ



Тур JAMALA "Рух мій"

Квитки на концерти туру вже у продажу.