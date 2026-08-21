Тур стане логічним продовженням історії альбому "Рух мій", як повідомили організатори KIWIWAY concert agency. Це дуже особисте висловлювання зірки про внутрішню силу, постійні зміни та здатність рухатися вперед навіть у наші надскладні часи.

Щоб відчути атмосферу майбутніх виступів, можна переглянути відеоанонс від співачки. На глядачів чекають винятково живе потужне звучання та щирий контакт з артисткою.

Рух – це стан життя. Тур "Рух мій" – це пісні, в яких я не боюся бути з вами ще більш відвертою, вразливою чи різкою. Чекаю на вас,
— запрошує Jamala.

У треклісті концертів прозвучать не лише свіжі композиції з нового альбому "Рух мій", а й легендарні "1944", "Крила", "Шлях додому", "Заплуталась" та "Smile". Творчість артистки унікально поєднує соул, джаз, електроніку та кримськотатарські мотиви, що робить кожен її виступ справжнім мистецьким перформансом.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Який графік концертів та де купити квитки

  • 02.09 – Івано-Франківськ
  • 03.09 – Чернівці
  • 05.09 – Ужгород
  • 06.09 – Львів
  • 11.09 – Рівне
  • 12.09 – Луцьк
  • 13.09 – Тернопіль
  • 17.09 – Житомир
  • 18.09 – Вінниця
  • 19.09 – Хмельницький
  • 20.09 – Біла Церква
  • 25.09 – Полтава
  • 26.09 – Дніпро
  • 27.09 – Черкаси
  • 08.10 – Кропивницький
  • 09.10 – Кривий Ріг
  • 10.10 – Одеса
  • 11.10 – Миколаїв
  • 16.10 – Київ


Тур JAMALA "Рух мій"

Квитки на концерти туру вже у продажу.