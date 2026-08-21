Тур стане логічним продовженням історії альбому "Рух мій", як повідомили організатори KIWIWAY concert agency. Це дуже особисте висловлювання зірки про внутрішню силу, постійні зміни та здатність рухатися вперед навіть у наші надскладні часи.
Щоб відчути атмосферу майбутніх виступів, можна переглянути відеоанонс від співачки. На глядачів чекають винятково живе потужне звучання та щирий контакт з артисткою.
Рух – це стан життя. Тур "Рух мій" – це пісні, в яких я не боюся бути з вами ще більш відвертою, вразливою чи різкою. Чекаю на вас,
— запрошує Jamala.
У треклісті концертів прозвучать не лише свіжі композиції з нового альбому "Рух мій", а й легендарні "1944", "Крила", "Шлях додому", "Заплуталась" та "Smile". Творчість артистки унікально поєднує соул, джаз, електроніку та кримськотатарські мотиви, що робить кожен її виступ справжнім мистецьким перформансом.
Який графік концертів та де купити квитки
- 02.09 – Івано-Франківськ
- 03.09 – Чернівці
- 05.09 – Ужгород
- 06.09 – Львів
- 11.09 – Рівне
- 12.09 – Луцьк
- 13.09 – Тернопіль
- 17.09 – Житомир
- 18.09 – Вінниця
- 19.09 – Хмельницький
- 20.09 – Біла Церква
- 25.09 – Полтава
- 26.09 – Дніпро
- 27.09 – Черкаси
- 08.10 – Кропивницький
- 09.10 – Кривий Ріг
- 10.10 – Одеса
- 11.10 – Миколаїв
- 16.10 – Київ
Тур JAMALA "Рух мій"
Квитки на концерти туру вже у продажу.