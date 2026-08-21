Тур стане логічним продовженням історії альбому "Рух мій", як повідомили організатори KIWIWAY concert agency. Це дуже особисте висловлювання зірки про внутрішню силу, постійні зміни та здатність рухатися вперед навіть у наші надскладні часи.

Щоб відчути атмосферу майбутніх виступів, можна переглянути відеоанонс від співачки. На глядачів чекають винятково живе потужне звучання та щирий контакт з артисткою.

Рух – це стан життя. Тур "Рух мій" – це пісні, в яких я не боюся бути з вами ще більш відвертою, вразливою чи різкою. Чекаю на вас,

— запрошує Jamala.

У треклісті концертів прозвучать не лише свіжі композиції з нового альбому "Рух мій", а й легендарні "1944", "Крила", "Шлях додому", "Заплуталась" та "Smile". Творчість артистки унікально поєднує соул, джаз, електроніку та кримськотатарські мотиви, що робить кожен її виступ справжнім мистецьким перформансом.

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Який графік концертів та де купити квитки

02.09 – Івано-Франківськ

– Івано-Франківськ 03.09 – Чернівці

– Чернівці 05.09 – Ужгород

– Ужгород 06.09 – Львів

– Львів 11.09 – Рівне

– Рівне 12.09 – Луцьк

– Луцьк 13.09 – Тернопіль

– Тернопіль 17.09 – Житомир

– Житомир 18.09 – Вінниця

– Вінниця 19.09 – Хмельницький

– Хмельницький 20.09 – Біла Церква

– Біла Церква 25.09 – Полтава

– Полтава 26.09 – Дніпро

– Дніпро 27.09 – Черкаси

– Черкаси 08.10 – Кропивницький

– Кропивницький 09.10 – Кривий Ріг

– Кривий Ріг 10.10 – Одеса

– Одеса 11.10 – Миколаїв

– Миколаїв 16.10 – Київ



Тур JAMALA "Рух мій"

Квитки на концерти туру вже у продажу.