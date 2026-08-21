Тур станет логическим продолжением истории альбома "Рух мій", как сообщили организаторы из KIWIWAY concert agency. Это очень личное высказывание звезды о внутренней силе, постоянных изменениях и способности двигаться вперед даже в наши чрезвычайно сложные времена.

Чтобы почувствовать атмосферу предстоящих выступлений, можно посмотреть видеоанонс от певицы. Зрителей ждут исключительно живое мощное звучание и искренний контакт с артисткой.

Движение – это состояние жизни. Тур "Рух мій" – это песни, в которых я не боюсь быть с вами еще более откровенной, уязвимой или резкой. Жду вас,

– приглашает Джамала.

В трек-листе концертов прозвучат не только свежие композиции из нового альбома "Рух мій", но и легендарные "1944", "Крила", "Шлях додому", "Заплуталась" и "Smile". Творчество артистки уникальным образом сочетает соул, джаз, электронику и крымскотатарские мотивы, что делает каждое ее выступление настоящим художественным перформансом.

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Расписание концертов и где купить билеты

02.09 – Ивано-Франковск

– Ивано-Франковск 03.09 – Черновцы

– Черновцы 05.09 – Ужгород

Ужгород 06.09 – Львов

– Львов 11.09 – Ровно

– Ровно 12.09 – Луцк

– Луцк 13.09 – Тернополь

– Тернополь 17.09 – Житомир

– Житомир 18.09 – Винница

– Винница 19.09 – Хмельницкий

– Хмельницкий 20.09 – Белая Церковь

– Белая Церковь 25.09 – Полтава

– Полтава 26.09 – Днепр

– Днепр 27.09 – Черкассы

Черкассы 08.10 – Кропивницкий

– Кропивницкий 09.10 – Кривой Рог

– Кривой Рог 10.10 – Одесса

– Одесса 11.10 – Николаев

– Николаев 16.10 – Киев



Тур JAMALA "Рух мій"

Билеты на концерты тура уже в продаже.