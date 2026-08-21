Тур станет логическим продолжением истории альбома "Рух мій", как сообщили организаторы из KIWIWAY concert agency. Это очень личное высказывание звезды о внутренней силе, постоянных изменениях и способности двигаться вперед даже в наши чрезвычайно сложные времена.
Чтобы почувствовать атмосферу предстоящих выступлений, можно посмотреть видеоанонс от певицы. Зрителей ждут исключительно живое мощное звучание и искренний контакт с артисткой.
Движение – это состояние жизни. Тур "Рух мій" – это песни, в которых я не боюсь быть с вами еще более откровенной, уязвимой или резкой. Жду вас,
– приглашает Джамала.
В трек-листе концертов прозвучат не только свежие композиции из нового альбома "Рух мій", но и легендарные "1944", "Крила", "Шлях додому", "Заплуталась" и "Smile". Творчество артистки уникальным образом сочетает соул, джаз, электронику и крымскотатарские мотивы, что делает каждое ее выступление настоящим художественным перформансом.
Расписание концертов и где купить билеты
- 02.09 – Ивано-Франковск
- 03.09 – Черновцы
- 05.09 – Ужгород
- 06.09 – Львов
- 11.09 – Ровно
- 12.09 – Луцк
- 13.09 – Тернополь
- 17.09 – Житомир
- 18.09 – Винница
- 19.09 – Хмельницкий
- 20.09 – Белая Церковь
- 25.09 – Полтава
- 26.09 – Днепр
- 27.09 – Черкассы
- 08.10 – Кропивницкий
- 09.10 – Кривой Рог
- 10.10 – Одесса
- 11.10 – Николаев
- 16.10 – Киев
Тур JAMALA "Рух мій"
Билеты на концерты тура уже в продаже.