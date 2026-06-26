Після грандіозного дебюту: Jerry Heil оголосила про ще один концерт у Палаці спорту

Співачка Jerry Heil анонсувала новий концерт, що відбудеться в Палаці спорту. Це вже вдруге артистка виступить на масштабному майданчику.

Jerry Heil повідомила про концертне шоу на своїй сторінці в інстаграмі. Захід відбудеться у Києві 12 грудня 2026 року.

До слова Уперше за 7 років: знаменитий артист приїде до України з концертом

Креативним продюсером шоу "Джерело. На біс" стане Алан Бадоєв, а режисерами – Алан Бадоєв та Руслан Махов.

Коли я сходила зі сцени 4 квітня, я була щаслива – бо це найкраще, що траплялося в моєму концертному житті, і дуже сумна – бо я знала, що ми не плануємо це повторювати,

– написала артистка.

Та через місяць повідомлень та позитивних відгуків Jerry Heil та її команда вирішила знову втілити цю подію.

Яким був перший концерт Jerry Heil у Палаці спорту?

4 квітня Jerry Heil відіграла перший концерт у київському Палаці спорту та представила масштабне шоу. Програма у супроводі оркестру отримала назву "Джерело".

Виступ розпочався з пісні CATHARTICUS, з якою зірка хотіла представити Україну на Євробаченні. На концерті також були гості-музиканти. Зокрема, румунська співачка Ірина Рімес, репер Міша Правильний, репер і військовий YARMAK, MONATIK та Євген Хмара, Володимир Дантес, alyona alyona.

Особливим моментом вечора стала поява Nemo – переможців Євробачення-2024. Артисти заспівали пісню "Запроси мене у сни" Володимира Івасюка.