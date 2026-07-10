Прийшли на подвір'я, чекали: Музичук із Kalush Orchestra розповів про гостинність Шварценеггера

Відомий український виконавець відверто розкрив несподівані деталі візиту до маєтку легендарного голлівудського актора. Музикант зізнався, чим саме здивував їх актор під час особистої зустрічі.

Вокаліст і сопілкар гурту Kalush Orchestra Тимофій Музичук розкрив невідомі раніше подробиці того, як українські музиканти гостювали в розкішному маєтку легендарного Арнольда Шварценеггера в Лос-Анджелесі восени 2022 року. Про це він розповів в інтерв'ю українській журналістці Мирославі Мандзюк

За словами сопілкаря, новина про зустріч із кумиром мільйонів стала для команди справжнім шоком, адже вони до останнього не вірили в реальність того, що відбувається. Музиканти приїхали безпосередньо додому до зірки, проте гостинність господаря виявилася дещо специфічною.

Міг би хоча б кави запропонувати. Ми прийшли до нього на подвір'я, чекали. І бачимо – реально як у "Термінаторі" чи "Командос": сонце світить, і він з'являється, і біля нього віслюк. Якщо віслюк не йде, то він печивом його підгодовує, щоб він за ним ходив. В нього така арка, на задньому дорі якесь там було зібрання. І він іде – з нами поговорив, висловив слова підтримки Україні, підписався на прапорі. Ми подарували йому рожеву панаму, сфоткались і знявся в нашому кліпі. Прямо на його на подвір'ї,

– емоційно пригадав Тимофій Музичук.



Тимофій Музичук та Арнольд Шварценеггер / Фото з Instagram співака

Попри відсутність частувань, Шварценеггер знявся у відеоролику гурту на пісню "Щедрий вечір" абсолютно безкоштовно, а згодом запросив українців на престижний саміт в Австрію. Там, під час виступу Kalush Orchestra, голлівудський актор піднявся зі свого місця, змусивши весь зал аплодувати стоячи. Коли ж Тимофій надіслав спільний знімок своїм родичам, вони спочатку вирішили, що це фотографія з восковою фігурою знаменитості.