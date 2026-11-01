Не взяли у "ВІА Гру": які українські зірки отримали відмову на кастингу

Тіна Кароль, Анастасія Приходько та Олена Світлицька свого часу намагалися стати частиною культового дівочого тріо "ВІА Гра". Кожна з них проходила виснажливі прослуховування, але отримала відмову через несподівані причини.

Свого часу жіноче тріо "ВІА Гра" було справжнім феноменом вітчизняного шоубізнесу, а потрапити до його складу прагнули сотні молодих вокалісток. Чимало відомих артисток починали свій шлях саме з черг на кастинги, хоча доля розпорядилася інакше й подарувала їм зовсім інший творчий вектор. 24 Канал розповідає про трьох українських зірок, які проходили відбори до культового гурту, але так і не одягли спокусливі сценічні сукні колективу.

Тіна Кароль і парадоксальний вердикт Костянтина Меладзе

Тіна Кароль зараз / Фото з Інстаграму tina_karol

Сьогодні ім'я Тіни Кароль асоціюється з віртуозним вокалом, сольними стадіонними шоу та тренерством на рейтингових проєктах, але на старті кар'єри артистка теж випробовувала свої сили на масових прослуховуваннях. Співачка відверто розповідала, що кастинг до жіночого колективу став для неї єдиним подібним досвідом у житті.

Виконавиця прийшла на прослуховування, показала вокальні дані, однак продюсер гурту не побачив її в межах поптріо. Меладзе відмовив їй із несподіваним формулюванням:

Ви дуже гарно співаєте, навіщо вам у "ВІА Гру"?,

– пригадала слова продюсера Тіна Кароль.

Ця відмова стала доленосною, адже вже незабаром артистка заявила про себе на фестивалі "Нова хвиля", випустила низку сольних хітів і стала однією з найуспішніших виконавиць української сцени.

Анастасія Приходько та "жалюгідне видовище" на підборах

Анастасія Приходько / Фото з Інстаграму prykhodko_official

Зовсім інакше згадує свій досвід співачка Анастасія Приходько, яка спробувала потрапити до колективу ще в 16-річному віці. Маючи сильний низький тембр і характерну манеру співу, дівчина просто хотіла знайти будь-яку можливість вийти на велику сцену, навіть якщо концепт глянцевого тріо був далеким від її внутрішнього світу.

Як зізнавалась артистка хореографічний етап відбору перетворився на справжнє випробування.

Я дуже хотіла на сцену і мені здавалося, що у гурті "ВІА Гра" я можу почати свою кар'єру. Ми танцювали, співали. Я була на підборах, хоча я не знала, як це – цицьками трусити. Танці це не мій коник зовсім. Це таке було, дуже жалюгідне видовище. Але я намагалася, щоб бути якось там сексуальною,

– пригадала Приходько.

Попри те, що танцювальні вимоги тоді стали непереборним бар'єром, сильний голос дівчини продюсер запам'ятав і згодом запросив її до інших спільних проєктів, хоча подальша самостійна кар'єра виконавиці звела її до зовсім іншого самобутнього репертуару.

Олена Світлицька: телешоу "Хочу до "ВІА Гри"" та вірусний архів у Threads

Спробу стати частиною легендарного тріо робила й відома українська акторка кіно та серіалів Олена Світлицька. У 2013 році продюсери вирішили оновити склад через масштабне телевізійне реаліті "Хочу до "ВІА Гри"", куди й подала заявку артистка під своїм дівочим прізвищем Місюра.

На сцені відбору Олена виконала композицію Валерія Меладзе "Тропикана-женщина", підкоривши не лише Костянтина Меладзе, але й тодішнє зіркове журі з Альоною Вінницькою та Ігорем Верником. Дівчині вдалося пройти до другого етапу шоу, проте стати солісткою нового складу, куди потрапили Еріка Герцег, Анастасія Кожевнікова та Міша Романова, акторці не судилося.

Олена Світлицька / Фото з Інстаграму olena_svitlytska

Ці архівні кадри знову завірусилися в мережі Threads після того, як Олена Світлицька феєрично з'явилася на сцені вокального шоу "Голос країни-14". Її запальний номер на сліпих прослуховуваннях викликав справжній фурор і змусив тренерів танцювати просто на кріслах, нагадавши публіці про її давнє захоплення музикою.