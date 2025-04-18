Зірка "Кохання та полум'я" Катерина Кузнєцова розповіла, що зараз з її квартирою в Москві

Українська акторка Катерина Кузнєцова розповіла, що зараз з її квартирою в Москві. Вона довгий час жила та працювала в Росії, але після початку повномасштабного вторгнення розірвала зв'язки з країною-агресоркою.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Кузнєцова поділилась, що наразі перебуває у процесі продажу квартири в Москві, пише Show 24. Акторка сподівається, що все буде добре.

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Десь в глибині душі я вже з нею (з квартирою – Show 24) попрощалася. Хоча це неправильно,

– сказала Катерина Кузнєцова.

Акторка поділилась, що може продати квартиру, але є певні питання, які вона вирішує.

У момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, я в цій квартирі проживала три роки. Мені треба було прожити там десь п'ять років для того, щоб я не потрапляла на податки. Але зараз виникли інші питання, бо в мене паспорт український. Але не можу сказати, що якісь сильні проблеми,

– поділилась Кузнєцова.

Катерина Кузнєцова відмовилася говорити, скільки коштує її квартира.

Інтерв'ю з Катериною Кузнєцовою: дивіться відео онлайн

Катерина Кузнєцова знялася у серіалі "Кохання та полум'я"

До речі, нещодавно відбулася прем'єра українського серіалу "Кохання та полум'я", в якому Катерина Кузнєцова зіграла роль майора служби цивільного захисту. У ньому також знялися Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Ольга Атанасова, Роман Ясиновський, Максим Рягін та інші.