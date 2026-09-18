"Що не дуже радує": Катерина Остапчук поділилася занепокоєнням після УЗД другої дитини

Блогерка Катерина Остапчук продовжує відкрито ділитися із підписниками перебігом своєї другої вагітності. Цього разу вона розповіла про свіжий візит на УЗД та розсекретила цікаві деталі про поведінку майбутнього малюка.

Про планове обстеження молода дружина шоумена Володимира Остапчука розповіла у своєму інстаграмі, виклавши затишну осінню світлину зі старшим синочком. До речі, пара вже навіть знає орієнтовну дату пологів, тож активно готується до поповнення в родині.

Під час огляду з'ясувалося, що малюк росте дуже рухливим і вже проявляє свій характер. Катерина зіставила поведінку крихітки під серцем із тим, як поводився її первісток.

Вчора були на зустрічі із молодшим малюком (УЗД). Фотографувати в кабінеті не можна. Він вже дуже активний,

– поділилася блогерка.

Окрім цього, майбутня мама помітила суттєву різницю в режимі дня своїх дітей ще до народження молодшого, що й викликало в неї легкі побоювання.

Якщо Тім штовхався переважно вночі, то цей спить всю ніч і до обіду. Чомусь думаю, що вони будуть зовсім різні (що не дуже радує, тому що Тім був ідеальним немовлям),

– зізналася Катя.



Вагітна Катя Остапчук розповіла подробиці візиту до лікаря / скрин сториз

Нагадаємо, у Катерини та Володимира Остапчуків уже є спільний син Тім, який народився наприкінці 2024 року. Для самого ж шоумена це буде вже четверта дитина, адже від першого шлюбу він виховує доньку Емілію та сина Евана. Нещодавно подружжя Остапчуків переїхало до Канади, де Катя й оголосила про свою другу вагітність.



Володимир Остапчук з сином Тімом та дружиною / Фото з інстаграму Катерини

Втім, не всі фоловери блогерки позитивно сприймають такі відверті розповіді. Раніше 24 Канал розповідав, чому деякі підписники накинулися на Катю Остапчук через її відвертість про вагітність та які закиди їй довелося вислухати.