В інстаграмі вона ділиться з підписниками подробицями вагітності. Зокрема, Катерина розповіла, коли орієнтовно має народити.

Так, за попередніми розрахунками, малюк має з'явитися на світ 18 лютого наступного року.

Катерина Остапчук розсекретила, коли їй народжувати другу дитину / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зараз блогерка перебуває на 17-му тижні. Цей період дається їй непросто. Катерина зізнавалася, що цього разу почувається гірше, ніж під час очікування первістка Тіма. Зокрема, досі періодично стикається з нудотою. При цьому під час першої вагітності токсикоз відступив приблизно на 10-12 тижні.

Також цього разу Катерину раніше почав турбувати симфізит – біль у ділянці лобкової кістки. Якщо під час першої вагітності це сталося лише у третьому триместрі, то тепер неприємні відчуття з'явилися вже на ранньому терміні. Водночас, за словами Остапчук, біль поки що терпимий.

Нагадаємо, що першу дитину Катерина народжувала в Україні. А от друга дитина з'явиться на світ уже в Канаді, куди родина Остапчука переїхала цього року.

До речі, нещодавно Володимир та Катерина Остапчуки також розсекретили стать майбутньої дитини.