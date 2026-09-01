Перед тим, як почути правду, закохані поділилися своїми передчуттями на відео в інстаграмі. Володимир був твердо переконаний, що в них народиться дівчинка. А от Катерина до останнього схилялася до того, що під серцем носить хлопчика.

До процесу залучили й сина шоумена Тіма. Хлопчик обрав іграшкову рожеву машинку, наче натякаючи, що дуже чекає на сестричку. Проте кульмінаційний момент настав трохи згодом. Ведучий відкрив результати УЗД просто у своєму телефоні, щоб дізнатися остаточну відповідь від лікарів.

It's a boy,

– повідомив Остапчук, що в перекладі означає "це хлопчик".

Після цієї довгоочікуваної звістки родина просто не змогла стримати емоцій. Вони ніжно обійнялися, дуже щиро та зворушливо радіючи тому, що зовсім скоро в їхній сім'ї з'явиться ще один синочок.

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Наразі вагітність Катерини Остапчук минає непросто. Блогерка перебуває на 16-му тижні, проте цей період дається їй вкрай нелегко. Ба більше, дівчина відверто заявила, що через такий важкий досвід більше не планує народжувати.