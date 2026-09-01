Вона відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям та відповіла на закиди хейтерів щодо бажання мати другу дитину. Цим Катерина поділилася в інстаграм-сторіс.

Жінка зізналася, що, окрім виснажливого токсикозу, її спіткала ще й застуда. Син Тім приніс із садочка нежить, який швидко переріс у серйозніше захворювання для самої Катерини.

У нас лікарняний. У мене вчора з'явилися ангіна та нежить. Ангіна востаннє в мене була в школі. Але через вагітність слабкий імунітет зараз. Загалом мене ця вагітність добиває по стану здоров'я. Більше ніяких діток,

– зазначила дружина шоумена і додала емоджі, що сміється.

Катерина Остапчук розповіла про своє самопочуття / Скриншот з інстаграм-сторіс

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У мережі також почали ширитися чутки, нібито другу дитину хотів виключно Володимир Остапчук. Катерина з іронією відреагувала на такі коментарі, зазначивши, що за подібну послугу взяла б дуже багато грошей.

Звичайно, я теж хочу дитину. Та хотіти дитину – не означає радіти всім мінусам вагітності, – наголосила інфлюенсерка.

Катерина Остапчук розповіла про другу вагітність / Скриншот з інстаграм-сторіс

Раніше Катерина зізнавалася, що свідомо піти на другу вагітність їй було складно. Подружжя домовилося спробувати лише один раз, і якщо вийде – значить, це доля, а інакше ідею відклали б на рік.

Якими були попередні пологи Остапчук?

Перші пологи Катерини проходили шляхом планового кесаревого розтину через рідкісну вроджену патологію. "Так склалося, що в мене дві матки, а разом із ними анатомічно нетипово там все влаштовано. Довго пояснювати, але сама б я не народила", – ділилася раніше знаменитість.

За її словами, одна з маток просто існує і не виконує жодної функції, але через неї інша має нестандартну форму.

Первістка Катерина народжувала в Україні, а от друга дитина з'явиться на світ уже в Канаді, куди родина переїхала цьогоріч.

До слова, майбутня дитина стане четвертою для Володимира Остапчука. Раніше ми розповідали, що відомо про дітей шоумена від попередніх стосунків та де вони зараз.