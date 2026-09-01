Она откровенно рассказала о проблемах со здоровьем и ответила на упреки хейтеров относительно желания завести второго ребенка. Об этом Екатерина рассказала в инстаграм-сторис.

Женщина призналась, что, помимо изнурительного токсикоза, ее настигла еще и простуда. Сын Тим принес из детского сада насморк, который быстро перерос в более серьезное заболевание для самой Екатерины.

У нас больничный. У меня вчера появились ангина и насморк. Ангина у меня в последний раз была в школе. Но из-за беременности иммунитет сейчас слабый. В общем, эта беременность доводит меня до конца с точки зрения здоровья. Больше никаких детей,

– отметила жена шоумена и добавила смеющийся смайлик.

Екатерина Остапчук рассказала о своем самочувствии / Скриншот из инстаграм-сторис

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В сети также начали распространяться слухи, будто второго ребенка хотел исключительно Владимир Остапчук. Екатерина с иронией отреагировала на такие комментарии, отметив, что за подобную услугу взяла бы очень много денег.

Конечно, я тоже хочу ребенка. Но хотеть ребенка – не значит радоваться всем минусам беременности,

– подчеркнула инфлюенсерша.

Екатерина Остапчук рассказала о второй беременности / Скриншот из инстаграм-сторис

Ранее Екатерина признавалась, что сознательно решиться на вторую беременность ей было сложно. Супруги договорились попробовать только один раз, и если получится – значит, это судьба, а иначе идею отложили бы на год.

Какими были предыдущие роды Остапчук?

Первые роды Екатерины проходили путем планового кесарева сечения из-за редкой врожденной патологии. "Так сложилось, что у меня две матки, а вместе с ними анатомически нетипично все там устроено. Долго объяснять, но сама я бы не родила", – делилась ранее знаменитость.

По ее словам, одна из маток просто существует и не выполняет никакой функции, но из-за нее другая имеет нестандартную форму.

Первенца Екатерина рожала в Украине, а вот второй ребенок появится на свет уже в Канаде, куда семья переехала в этом году.

К слову, будущий ребенок станет четвертым для Владимира Остапчука. Ранее мы рассказывали, что известно о детях шоумена от предыдущих отношений и где они сейчас.