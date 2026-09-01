Прежде чем узнать правду, влюбленные поделились своими предчувствиями в видео в инстаграме. Владимир был твердо убежден, что у них родится мальчик. А вот Екатерина до последнего склонялась к тому, что под сердцем носит девочку.

К процессу привлекли и сына шоумена Тима. Мальчик выбрал игрушечную розовую машинку, как будто намекая, что очень ждет сестричку. Однако кульминационный момент наступил чуть позже. Ведущий открыл результаты УЗИ прямо в своем телефоне, чтобы узнать окончательный ответ от врачей.

It's a boy,

– сообщил Остапчук, что в переводе означает "это мальчик".

После этой долгожданной новости семья просто не смогла сдержать эмоций. Они нежно обнялись, искренне и трогательно радуясь тому, что совсем скоро в их семье появится еще один сыночек.

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Пока беременность Екатерины Остапчук проходит непросто. Блогер находится на 16-й неделе, однако этот период дается ей крайне нелегко. Более того, девушка откровенно заявила, что из-за такого тяжелого опыта больше не планирует рожать.