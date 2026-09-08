Нещодавно стало відомо, що подружжя чекає на другу спільну дитину, і Катерина Остапчук вже навіть розсекретила орієнтовну дату пологів. Блогерка продовжує відверто розповідати про особисте та ділитися кадрами з повсякденного життя разом із чоловіком і сином. Втім, показавши свій оголений "вагітний" животик в інстаграмі, дівчина раптово наткнулася на хейт. Деякі підписники назвали такий вигляд надто відвертим та буквально "наїхали" за це.

"Це обов'язково всім показувати свій живіт? Раніше навпаки старались, щоб менше людей знало, щоб не наврочили. А зараз не встигають завагітніти, всьому світу розкажуть та ще й покажуть", – написали блогерці.



Вагітна Катерина Остапчук показала животик / фото з інстаграму блогерки

Втім, Катерина відома своїм досить гострим язиком і завжди вміє ефектно поставити хейтерів на місце. Блогерка не стала терпіти критику й відповіла непроханим порадникам у притаманній їй іронічній манері.

Так, обов'язково. Ви коли в інсті реєструвалися, не читали правила користування мережею? Показуйте свій бігом,

– відповіла Остапчук.



Катя Остапчук відповіла хейтерам / скрин сториз

Нагадаємо, що наразі подружжя живе у Канаді, де розбудовує своє нове життя та готується до поповнення в родині. Очевидно, саме там Катерина планує народжувати другу дитину. Блогерка зізнається, що цей період вимагає чимало сил, адже друга вагітність дається їй набагато важче за першу.