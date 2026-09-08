Недавно стало известно, что супруги ждут второго общего ребенка, и Екатерина Остапчук уже даже раскрыла примерную дату родов. Блогерка продолжает откровенно рассказывать о личной жизни и делиться снимками из повседневной жизни вместе с мужем и сыном. Однако, показав свой обнаженный "беременный" животик в инстаграме, девушка внезапно столкнулась с хейтом. Некоторые подписчики назвали такой вид слишком откровенным и буквально "наехали" за это.

"Обязательно ли всем показывать свой живот? Раньше, наоборот, старались, чтобы меньше людей знало, чтобы не сглазили. А сейчас не успевают забеременеть, как сразу всему миру рассказывают и еще и показывают", – написали блогерке.



Беременная Екатерина Остапчук показала животик / фото из инстаграма блогерки

Впрочем, Екатерина известна своим довольно острым языком и всегда умеет эффектно поставить хейтеров на место. Блогерка не стала терпеть критику и ответила незваным советчикам в присущей ей ироничной манере.

Да, обязательно. Вы когда в инстаграме регистрировались, не читали правила пользования сетью? Показывайте свой быстрее,

– ответила Остапчук.



Катя Остапчук ответила хейтерам / скриншот сторис

Напомним, что сейчас супруги живут в Канаде, где строят свою новую жизнь и готовятся к пополнению в семье. Очевидно, именно там Екатерина планирует рожать второго ребенка. Блогерка признается, что этот период требует немало сил, ведь вторая беременность дается ей гораздо тяжелее, чем первая.