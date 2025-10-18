Ринопластика, ліпофілінг, ментопластика: як виглядала дружина Павліка до пластичних операцій
- Катерина Репяхова, дружина Віктора Павліка, зробила кілька пластичних операцій, зокрема ринопластику, ментопластику та ліпофілінг підборіддя.
- Після останньої операції, яка включала заміну імпланту та ліпосакцію, Катерина заявила, що більше не планує робити пластичних операцій.
Катерина Репяхова уже декілька разів лягала під ніж хірурга, щоб виправити підборіддя та ніс, які її не влаштовували. Одна з операцій пройшла не надто вдало.
Раніше Віктор Павлік зізнавався, що негативно ставиться до пластичних операцій дружини, однак поважає її вибір. Ми зібрали фото Катерини, щоб порівняти, як вона виглядала до оперативних втручань, передає 24 Канал.
Як Катерина Репяхова виглядала до пластичних операцій і після?
До прикладу, так виглядала жінка у юні роки. Хто не знає, Катерина 9 років співала й була учасницею ансамблю.
Одного разу Репяхова опублікувала світлину з паспорта. Так вона виглядала до втручання хірургів.
Хто ця людина?,
– жартома прокоментувала знімок блогерка.
У 2023 році вона наважилась на ринопластику. Ось такою була Катерина до перших змін.
Лікар прибрав роздвоєння на кінчику носа Катерини, а також зробив ліпофілінг підборіддя.
Перед цим Катерина зробила процедуру зі збільшення губ. Що цікаво, Віктор Павлік зовсім не помітив змін після ін'єкцій.
У тому ж році жінка вперше зробила ін'єкції краси. Блогерці вкололи ботокс у зону чола міжбрів'я і довкола очей.
Через півтора року після операції дружина Віктора Павліка показала результат ринопластики та змінену форму підборіддя.
Хто ще тут проти ринопластики? І я не про візуальну зміну,
– підкреслила блогерка.
Цього року Катерина знову лягла під ніж хірурга. Вона зробила ментопластику.
"Ментопластика раз і на все життя, а філер треба колоти кожні 6 – 12 місяців. З пластикою – більш виразні зміни, а з філером – мінімальні. Зробити підборіддя було моєю мрією ще до ринопластики, але рино зробила в першу чергу під впливом хейтерів. Хейтери роблять нас кращими", – підсумувала Репяхова.
У червні цього року зробила ліпофілінг – пластичну операцію, під час якої жирові тканини з однієї частини тіла пацієнта пересаджують в іншу. Вона змінила підборіддя, зокрема, прибрала ямку над ним.
На початку жовтня жінка розповіла, що бажаний результат від ліпофілінгу тривав лише два тижні. Та після цього у неї почалось відчуття неприйняття себе, адже її підборіддя почало приносити дискомфорт, коли вона дивилась на себе у дзеркало.
Через це блогерка наважилась на ще одну операцію на підборідді. Вона обирала між двома варіантами – видалити старий імплант або вставити новий, який привезли з США, що виготовляли на спецзамовлення. Від так, прийняла рішення ставити новий.
Тепер ми комплексно підійшли до операції. Ми замінили імплант, попрацювали з ямою (зробили ліпофілінг), попрацювали з другим підборіддям (зробили ліпосакцію),
– поділилась блогерка.
Дружина Віктора Павліка додала, що більше не планує робити пластичних операцій.
