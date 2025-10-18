Катерина Репяхова уже декілька разів лягала під ніж хірурга, щоб виправити підборіддя та ніс, які її не влаштовували. Одна з операцій пройшла не надто вдало.

Раніше Віктор Павлік зізнавався, що негативно ставиться до пластичних операцій дружини, однак поважає її вибір. Ми зібрали фото Катерини, щоб порівняти, як вона виглядала до оперативних втручань, передає 24 Канал.

Може зацікавити Знялась у фільмі на Netflix, а зараз очікує на народження дитини: хто така Анастасія Марків

Як Катерина Репяхова виглядала до пластичних операцій і після?

До прикладу, так виглядала жінка у юні роки. Хто не знає, Катерина 9 років співала й була учасницею ансамблю.

Катерина Репяхова у бежевій сукні / Фото з інстаграм-сторіз

Одного разу Репяхова опублікувала світлину з паспорта. Так вона виглядала до втручання хірургів.

Хто ця людина?,

– жартома прокоментувала знімок блогерка.

Катерина Репяхова до операцій / фото з інстаграму блогерки

У 2023 році вона наважилась на ринопластику. Ось такою була Катерина до перших змін.

Катерина Репяхова перед ринопластикою / Фото з інстаграму хірурга

Лікар прибрав роздвоєння на кінчику носа Катерини, а також зробив ліпофілінг підборіддя.

Ніс Катерини Репяхової дуже змінився після операції / Фото з інстаграму хірурга

Перед цим Катерина зробила процедуру зі збільшення губ. Що цікаво, Віктор Павлік зовсім не помітив змін після ін'єкцій.

У тому ж році жінка вперше зробила ін'єкції краси. Блогерці вкололи ботокс у зону чола міжбрів'я і довкола очей.

Катерина після процедури / Фото з інстаграм-сторіз

Через півтора року після операції дружина Віктора Павліка показала результат ринопластики та змінену форму підборіддя.

Хто ще тут проти ринопластики? І я не про візуальну зміну,

– підкреслила блогерка.

Катерина Репяхова показала, який вигляд мала до ринопластики / Скриншот з інстаграм-сторіс

Цього року Катерина знову лягла під ніж хірурга. Вона зробила ментопластику.

"Ментопластика раз і на все життя, а філер треба колоти кожні 6 – 12 місяців. З пластикою – більш виразні зміни, а з філером – мінімальні. Зробити підборіддя було моєю мрією ще до ринопластики, але рино зробила в першу чергу під впливом хейтерів. Хейтери роблять нас кращими", – підсумувала Репяхова.

Катерина Репяхова зробила пластичну операцію / Колаж Show 24

У червні цього року зробила ліпофілінг – пластичну операцію, під час якої жирові тканини з однієї частини тіла пацієнта пересаджують в іншу. Вона змінила підборіддя, зокрема, прибрала ямку над ним.

Катерина Репяхова до і після / Фото з інстаграм-сторіз

На початку жовтня жінка розповіла, що бажаний результат від ліпофілінгу тривав лише два тижні. Та після цього у неї почалось відчуття неприйняття себе, адже її підборіддя почало приносити дискомфорт, коли вона дивилась на себе у дзеркало.

Катерина Репяхова про невдалу пластику / Скриншот з інстаграм-сторіс

Через це блогерка наважилась на ще одну операцію на підборідді. Вона обирала між двома варіантами – видалити старий імплант або вставити новий, який привезли з США, що виготовляли на спецзамовлення. Від так, прийняла рішення ставити новий.

Тепер ми комплексно підійшли до операції. Ми замінили імплант, попрацювали з ямою (зробили ліпофілінг), попрацювали з другим підборіддям (зробили ліпосакцію),

– поділилась блогерка.

Як виглядає Катерина Репяхова після чергової пластичної операції / Скриншот з інстаграму

Дружина Віктора Павліка додала, що більше не планує робити пластичних операцій.

Нещодавно ми розповіли, де зараз найхудіша українська блогерка Аліна Ліпницька.