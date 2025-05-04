Катерина Тишкевич вперше за довгий час розповіла про свій стан: чи вдалось побороти головні болі

Акторка Катерина Тишкевич у 2022 році вперше розповіла про те, що страждає від сильних головних болів. Зараз вона поділилась деталями самопочуття й зізналась, чи готова повернутися до роботи.

Катерина Тишкевич через проблеми зі здоров'ям поставила свою кар'єру на паузу. Наразі вона продовжує лікування, хоч уже поборола головні болі, пише Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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Я не працюю поки, продовжую лікування, бо не перемогла хворобу до кінця. Але в мене дуже позитивна динаміка. Я поборола головні болі, не так давно зовсім перестала приймати ліки,

– розповіла Катерина Тишкевич.

Акторка зазначила, що неприємні відчуття в голові залишаються. Це через великий досвід приймання різних ліків – антидепресантів тощо. Зараз організму треба отямитися. Катерина хотіла б повернутись до професії, але поки що уникає серйозних знімань.

"Поки уникаю роботи на знімальному майданчику. Проте озвучила нещодавно дружнім продакшенам, що готова виходити на майданчик, але не на головні ролі. Вже відчуваю в собі сили пробувати, дуже скучила за професією", – повідомила акторка.

Що допомагало боротися з хворобою

Акторка поділилась, що саме тривалий час їй допомагало боротися з болем. Вона порадила звертатись до вузькопрофільних спеціалістів.

Насправді боротися з хронічними головними болями мені дуже довгий час допомагала правильно підібрана схема лікарських препаратів, яких було багато, часом по 17 пігулок на день. Так, мали місце побічні дії, але симптоми знімало. Варто сказати, що в Україні – класні спеціалісти з неврології,

– зауважила Тишкевич.

Катерина Тишкевич розповіла, що людям важко зрозуміти хворобу, з якою вона стикнулась. Тому акторка навіть створила чат, щоб об'єднати й підтримати тих, хто страждає від головних болів. Вона сподівається робити ще більше в цьому напрямі.

Нагадаємо, Катерина Тишкевич називала свій діагноз – хронічний соматоформний больовий розлад. Через нього в акторки були сильні головні болі. Тривалий час лікарі не могли поставити Катерині точний діагноз, тому вона пробувала різні методи боротьби з хворобою.