Домовилися на одну спробу: дружина Остапчука вагітна вдруге та скаржиться на токсикоз

Дружина відомого українського телеведучого Володимира Остапчука, 26-річна Катерина, вкотре потішила прихильників радісною новиною. Подружжя, яке нині проживає в Канаді, очікує на появу другої спільної дитини.

Блогерка зізналася, що рішення про швидке поповнення в родині далося їй нелегко. Тому пара уклала своєрідну угоду: вони спробують завагітніти лише протягом одного місяця. Цим красуня у своєму інстаграмі. Якби ця спроба виявилася невдалою, ідею з малюком відклали б щонайменше на рік.

Насправді мені було важко свідомо піти на другу дитину прямо зараз, тому ми з Вовою домовилися, що спробуємо лише один раз (один місяць), і якщо вийде з першої спроби, значить так треба і це доля, а якщо не вийде, то ми відкладемо цю ідею на через рік,

– розповіла Катерина.

Катерина Остапчук з сином / фото з інстаграму

Зараз зіркова мама перебуває на 15-му акушерському тижні. За її словами, все сталося з першого разу, як і з їхнім первістком Тимофієм, який з'явився на світ у грудні 2024 року. Втім, цього разу виношування проходить для неї значно складніше через сильне нездужання.

Як бачите, вийшло (не знаю, чому я сумнівалася, що так і буде, якщо з Тімом теж вийшло з першого разу) Але цього разу я ще до затримки розуміла, що вагітна) До речі, токсикоз у мене досі, але я чомусь забула, як це було весело в першу вагітність. Якби памʼятала, можливо, не була б такою сміливою вагітніти так швидко знову. Та загалом цього разу все взагалі не так, як було першого,

– зізналася дружина шоумена.

Тест на вагітність / фото з інстаграму

Поки маленький Тім адаптується до дитячого садка, батьки вже активно готуються до появи нового члена сім'ї. Катерина також заінтригувала підписників, зазначивши, що вони з Володимиром уже знають стать малюка та навіть мають готове відео з гендер-паті. Варто нагадати, що для телеведучого це буде вже четвертий нащадок, адже він також виховує доньку Емілію та сина Евана від першого шлюбу.

До речі, Катерина Остапчук їдко відповіла підписникам, які поцікавилися, чи дозволяє їй чоловік прикрашати тіло татуюваннями.



