Дизайнерка Катя Сільченко вдруге таємно вийшла заміж: відомо, хто став її обранцем
- Українська дизайнерка Катерина Сільченко вийшла заміж за Сергія Неклеву, засновника агентства S*event.
- Це другий шлюб для Сільченко.
Відома українська дизайнерка Катерина Сільченко вийшла заміж. Її партнером став засновник агентства S*event, яке займається організацією івентів, Сергій Неклева.
Саме чоловік і оголосив цю радісну новину в соцмережах. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Сергія.
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Неклева змінив свій статус на сторінці у фейсбук, відтак від 23 квітня 2025 року у соцмережах показує, що він перебуває у шлюбі з Катериною Сільченко.
Катя Сільченко вийшла заміж / Скриншот з фейсбука
Наразі пара утримується від розголошення деталей церемонії, відтак точна дата, місце проведення та інші подробиці весілля залишаються в таємниці. Крім того, сама Катерина поки не коментувала заміжжя.
Варто зазначити, що для дизайнерки це другий шлюб.
Що відомо про особисте життя Каті Сільченко
У 2014 році вона вийшла заміж за бізнесмена Камо Багдасаряна після чотирирічних стосунків. У пари народилася донька Саті. Проте у 2020 році їхній шлюб розпався.
Через коронавірус ми опинилися в різних країнах. Ситуація з анексованим Кримом ускладнила можливість чоловіка приїхати через робочі обставини. Можливо, я теж могла докласти більше зусиль, щоб подолати ці перешкоди. Але цього не сталося. Ми просто не змогли зустрітися і зберегти стосунки на відстані,
– пояснювала раніше Катерина причини розлучення.
Новий етап у житті Сільченко розпочався у 2022 році, коли вона заручилася з Неклевою. І ось тепер вони офіційно стали подружжям.
Зауважимо, днями стало відомо, що відома українська акторка таємно вийшла заміж.