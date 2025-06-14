Разом з дітьми та чоловіком: Кейт Міддлтон вразила ніжним образом на параді у Лондоні

У Лондоні відбувся щорічний урочистий парад Trooping the Colour, присвячений офіційному дню народження короля Чарльза III. До королівської процесії традиційно долучилися принц Вільям і принцеса Уельська Кейт Міддлтон разом з трьома дітьми.

Всі вони вразили британців вишуканими образами. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку принца та принцеси Уельських.

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Принц Вільям приєднався до параду верхи на коні, одягнений у червоний мундир з золотими аксельбантами, синьою стрічкою через плече, орденами та традиційною ведмежою шапкою.

Кейт Міддлтон обрала витончену сукню-пальто небесного відтінку з білим коміром від Catherine Walker. До неї принцеса підібрала елегантний капелюшок з квітковим декором у тон від Juliette Botterill. Свій образ вона доповнила символічною брошкою з емблемою Ірландської гвардії та сережками з перлами й діамантами, які раніше належали королеві Єлизаветі II.

У кареті разом із принцесою Уельською їхали принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї. Хлопці були вдягнені в однакові темно-сині костюми з білими сорочками та червоними краватками, а Шарлотта постала у ніжній блакитній сукні з білими деталями, яка гармонійно перегукувалася з образом матері.

Що таке Trooping the Colour

Це щорічна церемонія, присвячена офіційному святкуванню дня народження британського монарха. Традиція бере свій початок ще з 18 століття і поєднує військовий парад, урочисту кінну процесію та появу королівської родини на балконі Букінгемського палацу.

Попри те, що фактичний день народження монарха може припадати на іншу дату, Trooping the Colour традиційно відзначають у червні – це дозволяє провести урочистості в сприятливішу пору року.

У церемонії беруть участь понад тисяча військових, члени королівської гвардії, оркестри та вершники.