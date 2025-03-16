Порушила давнє модне правило: Кейт Міддлтон в елегантному образі відвідала матч з регбі

Принц та принцеса Уельські здійснили новий вихід у світ разом. Вони завітали на стадіон Principality в Кардіффі, де відбувся матч з регбі.

Принц Вільям є покровителем Уельської регбійної спілки, а принцеса Кейт – покровителька Регбійного футбольного союзу Англії. Тому турнірний раунд Уельсу проти Англії в регбі був особистим для пари – кожен вболівав за свою команду, пише 24 Канал з посиланням на сторінку королівської сім'ї.

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Кейт Міддлтон прибула на гру у темно-синьому двобортному пальті у стилі мілітарі з блискучими золотими ґудзиками від улюбленого бренду Alexander McQueen. Під нього принцеса одягла чорний джемпер з високою горловиною, чим порушила давнє модне правило, як пише Vogue.

Зазвичай чорний та темно-синій не поєднують в одному образі, оскільки це два надто темних відтінки, які конкурують. Щоправда, цю ілюзію зруйнувала ще Фібі Файло на осінньому показі Céline 2010. Тому й Кейт Міддлтон показала, що ці темні кольори можуть мати вдалий вигляд разом.

Принцеса Уельська доповнила свій образ чорними замшевими чоботами Gianvito Rossi та маленькою чорною сумкою Grace Han. Вона розпустила волосся та вклала його локонами, а також прикрасила вуха сережками-півкільцями.

Вихід Кейт Міддлтон і принца Вільяма / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Перед матчем королівська пара також провела зустріч з травмованими гравцями, яким допомагає фонд Welsh Rugby Charitable Trust (його покровителем є принц Вільям). А перемогу у турнірі здобула команда Англії.

Додамо, що напередодні Кейт Міддлтон взяла участь у святкуванні Дня Співдружності націй. Це вперше з 2023 року принцеса Уельська доєдналась до королівської родини на церемонії у Вестмінстерському абатстві. Для події вона обрала червону сукню з бантом від Катрін Вокер і капелюшок від Джини Фостер.