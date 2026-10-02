Чудово працюємо в парі, – Кейт Міддлтон розповіла, як вони з Вільямом ділять хатні справи

Кейт Міддлтон розповіла, як вони з принцом Вільямом ділять хатні справи. Виявилося, що подружжя має свою систему навіть під час миття посуду.

Як пише британська газета The Times, про це 44-річна принцеса Уельська розповіла під час візиту до організації West Sussex Minibus у Пулборо, Англія. Вона допомагає місцевим жителям користуватися громадським транспортом, спілкуватися з іншими людьми та не залишатися в соціальній ізоляції.

Під час візиту Кейт приєдналася до літніх гостей на їхньому щотижневому обіді. Саме там вона заговорила про домашні справи та зізналася, що любить мити посуд.

Я люблю мити посуд. Справді люблю,

– сказала принцеса.

Один із гостей жартома відповів: "О, чудово, у нас є волонтерка!".

Коли Кейт запитали, чи допомагає їй чоловік, вона пояснила, що Вільям бере на себе іншу частину цієї роботи.

Він витирає посуд. Ми чудово працюємо в парі. А ще залучаємо до цього дітей,

– розповіла принцеса.

Принц Вільям / Фото з інстаграму принца і принцеси Уельських

Зазначимо, що Кейт і Вільям разом виховують трьох дітей – 13-річного принца Джорджа, 11-річну принцесу Шарлотту та 8-річного принца Луї.

Принц Вільям з дружиною і трьома дітьми / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Додамо, що 13-річний принц Джордж цьогоріч розпочав навчання в Ітонському коледжі, де проживає під час навчального семестру.