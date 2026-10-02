Как пишет британская газета The Times, об этом 44-летняя принцесса Уэльская рассказала во время визита в организацию West Sussex Minibus в Пулборо, Англия. Она помогает местным жителям пользоваться общественным транспортом, общаться с другими людьми и не оставаться в социальной изоляции.
Во время визита Кейт присоединилась к пожилым гостям на их еженедельном обеде. Именно там она заговорила о домашних делах и призналась, что любит мыть посуду.
"Я люблю мыть посуду. Действительно люблю",
– сказала принцесса.
Один из гостей в шутку ответил: "О, замечательно, у нас есть волонтерша!".
Когда Кейт спросили, помогает ли ей муж, она объяснила, что Уильям берет на себя другую часть этой работы.
Он вытирает посуду. Мы прекрасно работаем в паре. А еще привлекаем к этому детей,
– рассказала принцесса.
Принц Уильям / Фото из инстаграма принца и принцессы Уэльских
Отметим, что Кейт и Уильям вместе воспитывают троих детей – 13-летнего принца Джорджа, 11-летнюю принцессу Шарлотту и 8-летнего принца Луи.
Принц Уильям с женой и тремя детьми / Фото из инстаграма королевской семьи
Добавим, что 13-летний принц Джордж в этом году начал обучение в Итонском колледже, где он проживает во время учебного семестра.