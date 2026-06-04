Кейт Міддлтон у вишуканій синій сукні відвідала онкологічний центр у Манчестері

Кейт Міддлтон відвідала Christie в Манчестері – найбільший онкологічний центр в Європі, в якому лікується понад 60 тисяч пацієнтів. Його заснували у 1980 році, а у 1948-му він став частиною Національної служби охорони здоров'я Великої Британії.

Про це повідомляє HELLO. Про образ принцеси Уельської читайте в матеріалі.

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Кейт Міддлтон продемонструвала солідарність з Національною службою охорони здоров'я Великої Британії, одягнувши одну зі своїх улюблених синіх суконь від Eponine з підкладкою на плечах і V-подібним вирізом.

Для довідки! Емблема Національної служби охорони здоров'я Великої Британії зроблена у синьо-білих кольорах.

Принцеса Уельська доповнила свій образ аксесуарами: каблучкою із сапфіром, сережками у вигляді бджіл і туфлями тілесного кольору від Gianvito Rossi. Вона зробила голлівудські локони та легкий макіяж.

У психології синій колір символізує довіру, вірність та спокійний авторитет. Це колір дипломатії – тихий, потужний, універсально привабливий та емоційно стабілізаційний,

– сказала королівська експертка з моди та стилю Shauna Colaci.

Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Дружина принца Вільяма вкотре продемонструвала свою прихильність до принципів екологічної моди. Річ у тім, що Кетрін вирішила знову одягти сукню, яка зберігалася в її гардеробі з 2021 року. Принцеса вперше представила це вбрання на саміті ООН COP26, присвяченому зміні клімату.

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