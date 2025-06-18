Кейт Міддлтон зачарувала вишуканим образом на церемонії Ордену Підв'язки

16 червня Кейт Міддлтон приєдналася до принца Вільяма та інших членів королівської родини на церемонії вручення Ордену Підв'язки. Минулого року вона пропустила історичну подію.

Вперше за два роки принцеса Уельська разом з іншими членами королівської родини відвідала службу, яка щороку проводиться в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Повідомляє Show 24 з посиланням на People.

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Кейт Мідлтон вийшла у світ у вбранні від Self Portrait, яке вона у травні одягала на концерт до Дня Перемоги, та капелюсі Sean Barrett. Принцеса Уельська доповнила свій образ клатчем та різними прикрасами: сережками й кольє з перлами, колечком. Також взула світлі туфлі на підборах, зробила легкий макіяж і елегантно вклала волосся.

Кейт Міддлтон та церемонії вручення Ордену Підв'язки / Фото Getty Images

Члени Ордену Підв'язки з'явились у блакитних оксамитових накидках та капелюхах з пір'ям страуса. Йдеться, зокрема, про принца Вільяма, короля Чарльза III та королеву Каміллу.

Коли процесія завершилась, королівська родина пішла до каплиці Святого Георгія, а після служби на каретах поїхала до державних апартаментів Віндзорського замку.

Для довідки! Дебют Кейт Міддлтон на церемонії вручення Ордену Підв'язки стався у 2008 році. Принц Вільям, який на той момент був її хлопцем, отримав лицарське звання.

Нагадаємо, нещодавно в Лондоні пройшов парад Trooping the Colour, присвячений дню народженню короля. Подію відвідали Кейт Міддлтон та принц Вільям з трьома дітьми: Джорджем, Шарлоттою та Луї.