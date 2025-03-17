У смарагдовому ансамблі: Кейт Міддлтон повернулась до обов'язків на святковому параді у Лондоні

Принцеса Уельська очолила святкування на параді Ірландської гвардії до Дня Святого Патріка. Минулого року вона пропустила цю дату через боротьбу з раком.

Кейт Міддлтон після 2012 року стала почесною пані полковницею Ірландської гвардії, замінивши на посаді принца Вільяма. Тому вона щороку на День Святого Патріка брала участь у заходах. Після року перерви, 17 березня, принцеса Уельська повернулась до своїх обов'язків. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм королівської сім'ї.

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Дружина принца Вільяма взяла участь у параді та святкуваннях. Вона розпочала свій вихід, завітавши у казарми Веллінгтона, щоб вручити офіцерам медалі за вислугу років.

Також Кейт традиційно вручила офіцерам та гвардійцям декоративні гілочки трилисника. Як і зазвичай, свою гілочку отримав собака породи ірландський вовкодав – він є символом і талісманом підрозділу.

Кейт Міддлтон під час заходу зустрілась з ветеранами Ірландської гвардії та молодшими кадетами, а згодом приєдналась до святкування у сержантській їдальні. Там вона спілкувалася з родинами військових.

Кейт Міддлтон на параді у День Святого Патріка / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Образ Кейт Міддлтон у День Святого Патріка

Для святкового параду принцеса Уельська обрала смарагдовий ансамбль. Це темно-зелене довге пальто від Alexander McQueen, прикрашене золотою брошкою у вигляді трилисника. Кейт доповнила образ капелюхом і шарфом у тон. Останнім штрихом слугували діамантові сережки та високі чорні замшеві чоботи.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Раніше вона одягала цей ансамбль під час поїздки до Бостона наприкінці 2022 року.

Минулого року Кейт Міддлтон пропустила цей захід, адже тоді проходила лікування від раку. Та відколи принцеса повідомила про ремісію, вона активно бере участь у житті країни. Наприклад, у вихідні Кейт Міддлтон відвідала матч з регбі й порушила модне правило, поєднавши темно-синє пальто з чорним джемпером.