Колись розбирала гардероб Періс Гілтон, а тепер має мільярди: чим дивує Кім Кардаш'ян

Кім Кардашян виповнюється 46 років. Вона побудувала бізнес-імперію, розвиває SKIMS, вивчає право та допомагає привертати увагу до проблем американської судової системи.

Колись Кім Кардашян допомагала Періс Гілтон розбирати гардероб, а тепер сама керує бізнесом, який оцінюють у мільярди доларів. Її шлях до слави почався з реаліті-шоу, гучного скандалу та голлівудських вечірок, але згодом вона навчилася перетворювати популярність на реальний капітал. Кім виповнюється 46 років. Сьогодні вона розвиває модний бізнес, займається правозахисною діяльністю та пробує себе в кіно. 24 Канал розповідає, як Кардашян вдалося вийти за межі образу світської левиці.

Від помічниці Періс Гілтон до зірки реаліті-шоу

На початку 2000-х Кім була частиною компанії Періс Гілтон і допомагала знаменитостям упорядковувати гардероби та продавати непотрібні речі. Тоді мало хто міг передбачити, що за кілька років вона сама стане однією з найбільш обговорюваних жінок світу.

Кім Кардашян раніше та зараз / Колаж 24 Каналу

У 2007 році стартувало реаліті-шоу Keeping Up with the Kardashians, яке відкрило публіці особисте життя її родини. Того ж року гучного розголосу набуло інтимне відео Кім із Реєм Джеєм. Скандал надовго вплинув на її репутацію, проте Кардашян не зникла з медійного простору. Навпаки, вона почала активно розвивати власний бренд.

SKIMS перетворив популярність на мільярди

Найбільшим бізнес-успіхом Кім став бренд SKIMS, який вона заснувала у 2019 році разом із підприємцем Єнсом Греде. Компанія починала з коригувальної білизни, а згодом розширила асортимент до домашнього одягу, купальників і спортивних колекцій.

У листопаді 2025 року SKIMS залучив 225 мільйонів доларів інвестицій, а його оцінка сягнула 5 мільярдів доларів. Forbes тоді оцінював особисті статки Кардашян приблизно в 1,9 мільярда доларів.

У вересні 2026 року бренд відкрив флагманський магазин на лондонській Ріджент-стріт – перший європейський флагман SKIMS. Це важливий крок у міжнародному розвитку компанії: тепер вона розширює присутність не лише онлайн, а й у фізичній роздрібній торгівлі.

Взялася за справи, які не вирішиш рекламною кампанією

Окремий напрямок життя Кім – реформа кримінального правосуддя у США. У 2018 році вона допомогла привернути увагу до справи Еліс Марі Джонсон, яка відбувала довічне ув'язнення за ненасильницький злочин, пов'язаний із наркотиками. Після втручання Кардашян та подальшого пом'якшення вироку Джонсон у 2020 році отримала президентське помилування.

Кім також почала вивчати право. У 2021 році вона склала baby bar – іспит для учасників альтернативної юридичної програми в Каліфорнії. Це ще не зробило її адвокаткою, однак показало, що вона готова вкладати час у сферу поза межами моди й розваг.

Четверо дітей, п'ять нянь і нові кар'єрні плани

Кардашян виховує чотирьох дітей від шлюбу з Каньє Вестом. У жовтні 2026 року вона розповіла про п'ятьох нянь, які допомагають їй із доглядом за дітьми, водночас наголосивши на важливості спільних сімейних вечерь і власної участі в їхньому житті.

Паралельно Кім продовжує акторську кар'єру. Вона грає в юридичній драмі All's Fair, другий сезон якої виходить у листопаді 2026 року. Так, Кардашян розвиває напрямок, у якому її оцінюють уже не лише як телевізійну знаменитість чи підприємницю.

Кім Кардашян – не єдина знаменитість, чия історія та походження можуть здивувати шанувальників. Розповідаємо про зірок, які підкорили весь світ, але мало хто знає про їхнє українське коріння.